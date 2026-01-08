El Rally Islas Canarias-Rally de España seguirá en el Mundial d WRC hasta el año 2029

Archivo - Kalle Rovanpera celebra su victoria en el Rally Islas Canarias-Rally de España 2025 - Nikos Katikis / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rally Islas Canarias-Rally de España se mantendrá en el calendario del Mundial de WRC hasta, al menos, el año 2029, después de haber acordado con los promotores del campeonato extender su presencia por tres temporadas más, con opción a una nueva prórroga.

"Este nuevo compromiso trienal se produce tras el exitoso debut del Rally Islas Canarias-Rally de España en el calendario del WRC en 2025 y refleja una colaboración a largo plazo fortalecida entre el promotor del WRC y los principales actores del rally, incluyendo las autoridades locales, regionales y nacionales", señaló la web del Mundial.

El campeonato destacó igualmente que este rally "se ha consolidado rápidamente como un desafío genuino de asfalto puro dentro, combinando tramos únicos con un sólido apoyo local y una estructura organizativa consolidada".

Simon Larkin, director sénior de Eventos del promotor del WRC, recordó que "el Rally Islas Canarias ha tenido un impacto inmediato y muy positivo en el WRC". "La calidad del evento, las características de las carreteras y el compromiso demostrado por todos los socios locales, regionales y nacionales nos inspiran una gran confianza en su futuro a largo plazo en el calendario. La firma de este acuerdo hasta 2029 es un paso importante para la estabilidad y la continuidad del campeonato", subrayó.

"El impacto económico en las islas, derivado de los miles de visitantes que acudieron al rally y se quedaron, fue tal que todos los actores locales estaban deseosos de asegurar de inmediato el futuro a largo plazo del WRC en Canarias", añadió.

Por su parte, Germán Morales, presidente del Comité Organizador del Rally Islas Canarias-Rally de España, recalcó que era "un orgullo recibir la confianza y el reconocimiento" del promotor del Mundial, lo que permite que el evento "siga estando estrechamente vinculado al futuro del WRC".

"La firma de este contrato plurianual representa un logro sin precedentes en la historia de las actividades deportivas en Canarias. Gracias al apoyo de todas las instituciones, el Rally Islas Canarias - Rally de España se consolidará en los próximos años como una prueba de referencia dentro del WRC", sentenció.