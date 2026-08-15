Raquel González: "He llegado muy preparada y el reflejo de ello es este bronce"

Raquel González celebra su bronce en maratón de marcha en el Europeo de Birmingham - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Raquel González ha mostrado este sábado su felicidad por la consecución de la medalla de bronce en la prueba de maratón de marcha del Europeo de Birmingham (Reino Unido), afirmando que lograr una segunda presea continental "no es fácil", aunque ha reconocido que se veía "preparada" para afrontar el reto.

"Estoy muy contenta y muy agradecida. Conseguir una segunda medalla europea en un maratón no es fácil. He disfrutado muchísimo, con todo el respeto, de lo que es un maratón", señaló González, que ya fue plata continental de 35 kilómetros marcha en Múnich 2022, en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Además, la catalana afirmó que el circuito en la ciudad inglesa "tenía de todo". "Pero era para todas igual y creo que tengo muy entrenada también esa capacidad de adaptación. Me he ido adaptando a cada tramo del circuito", subrayó. "Me he encontrado muy bien físicamente, es una prueba de resistencia, es una prueba tanto física, mental como estratégica. Considero que he llegado muy preparada y el reflejo de ello ha sido esa medalla de bronce", añadió.

Por último, dio las gracias a todos los que la han apoyado durante la carrera. "Tengo un montón de ganas de abrazar a mi familia, que ha estado aquí. He tenido la suerte de que estaba el circuito llenísimo de españoles y he podido disfrutar los últimos metros, al llevarle ese margen a la cuarta, de saludar y agradecer a todos los españoles su apoyo. También doy las gracias a los que estaban al otro lado de las pantallas. Ahora voy a celebrarlo con mi familia", finalizó.