La Real Federación Española de Rugby y Worten firman un acuerdo para ganar "más músculo y más palanca"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y Worten.es, ecommerce especialista en gran electrodoméstico, sellaron este jueves un acuerdo estratégico para que la tienda online se convierta en patrocinador para el año 2025, permitiendo que la entidad tenga "más músculo y palanca para impulsar el rugby español".

En representación de la Real Federación Española de Rugby acudió a la firma, en el Hotel Vincci Soho de Madrid, el presidente de la entidad, Juan Carlos Martín 'Hansen', y el 'Country Head' de Worten España, Gonçalo Carvalho.

Ambas partes destacaron la importancia de este acuerdo para impulsar el desarrollo de este deporte llegando a nuevas audiencias, desde la base hasta la selección absoluta. Se trata, además, de la primera vez en la historia en el que un 'ecommerce' se lanza al patrocinio de una Federación de un combinado nacional.

"Es una oportunidad que demuestra que podemos crecer mucho más. Se han reinventado y nos va muy bien. Nosotros también nos estamos reiventando, para esta visión que tenemos de mejorar la parte de eventos necesitamos dinero, apoyo, y sin empresas como Worten sería imposible", valoró Juan Carlos Martín.

El presidente de la RFER destacó que "por fin" el rugby español tiene "el apoyo de una marca en un sector en el que no" estaban. "Tendremos más músculo y más palanca para impulsar el rugby español. Seguro que haremos grandes cosas juntos", auguró.

"Es un acuerdo importante para la Federación y en el que hay que ir trabajando. Los acuerdos no se hacen de manera táctica, no hay que mirar solo lo que hagamos los próximos meses. Técnicamente es muy importante para nosotros porque nos va a permitir atravesar activaciones y crecimiento en el camino de la expansión del rugby español, y en este segmento no teníamos ningún patrocinador hasta el momento, y Worten es el ideal por la marca y por lo que significa", destacó.

'Hansen' tiene "esperanzas" de que el acuerdo se prolongue más allá de 2025. "Primero hay que demostrar que funcionan las primeras activaciones, que funcionan las cosas, que la relación funciona, y seguro que oportunidades saldrán muchísimas. Y a medida que vas co-creando, pues seguro que pones en valor a más instituciones", deseó.

Por su parte, Carvalho dejó claro que "se trata de conectar valores". "Ellos hacen justo lo que hacemos nosotros, que es ponerlo todo fácil. Han hecho cosas muy divertidas, no solo por sus resultados. Empezaremos con una pequeña campaña viral el próximo 16 de julio, un vídeo muy divertido. Queremos poner en valor todos los buenos valores del rugby. Estamos muy orgullosos", agregó.

"Nos quedamos encantados con lo que la selección hace en las redes, y casa mucho con lo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, pero creo que hay algo más importante que estar solo en las redes, que es lo que vamos a vender, los valores que vamos a vender, y este modo fácil que Worten quiere trasladar y que la selección cumple perfectamente", dijo sobre una colaboración "que parece ser a largo plazo".

Así, gracias a este acuerdo, Worten España pondrá a trabajar todos sus canales de comunicación para apoyar a las diferentes selecciones y equipos, dando difusión a los valores del rugby, con los que se sienten "profundamente alineados".

De esta forma, se realizarán varias campañas, que arrancarán el 16 de julio, con los jugadores y jugadoras de la selección como protagonistas. Además, trabajarán en la "evangelización" del rugby en sus perfiles, lo que significa llevar este deporte a un nuevo segmento de población ampliando la base de conocimiento de este deporte.

Por su parte, la Federación recibe el apoyo de una gran marca que rompe los cánones de la categoría buscando "sorprender a las audiencias con acciones disruptivas y mucha creatividad, acciones que no dejan indiferente a nadie", destacaron ambas marcas.

Worten.es fue el primer 'retailer' español en cerrar sus tiendas físicas para convertirse en un 'pure player digital' en 2021. Desde entonces ha mantenido una estrategia basada en la excelencia en la experiencia de compra y la atención al cliente, la creatividad y viralidad de sus contenidos y en la mejora constante de sus servicios, siempre con el objetivo de facilitar la vida a las personas.

Tras este acuerdo se compromete a poner toda su experiencia de creación de contenidos virales y de gran alcance al servicio de la Federación Española de Rugby para ayudar a la difusión de los valores del deporte.