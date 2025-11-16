Récord de España del Canoe y más mínimas europeas en el cierre del Nacional de piscina corta en Barcelona

Podio del 4100 estilos mixto que ganó el Real Canoe NC, con récord de España de Clubes / DDeportes Dani - DDEPORTES DANI

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXVIII Campeonato de España Absoluto Open Astralpool de natación Barcelona 2025 en piscina corta terminó este domingo con el récord nacional de clubes del Real Canoe y otro aluvión de mínimas para el Campeonato de Europa del próximo mes en Lublin (Polonia).

En la última tarde de piscina, María Daza se llevó el oro y la mínima en 100 libre con un registro de 52.78, por delante de Carmen Weiler Sastre (Real Canoe), quien volvió a nadar por debajo de la mínima. Mientras, en masculina, Sergio de Celis (CN Sabadell), que por la mañana se había quedado a 23 centésimas de su récord de España, fue bronce con 47.20 tras Luca Hoek (CN Terrassa), oro y mínima con 47.04, y Miguel Pérez-Godoy (CN Terrassa) con 47.16, todos ellos nadando por debajo del tope para Lublin.

En los 50 braza masculinos, el récord de España había caído por la mañana con un Eudald Tarrats portentoso y con la primera mínima internacional absoluta de su carrera. Por la tarde, se conformó con 26.61, récord del Campeonato, acompañado en el podio por Jaime Morote (Real Canoe) y Jesús Cesteros (CD El Valle).

La final de 200 estilos deparó un duelo Emma Carrasco (CN Sant Andreu), Laura Cabanes (Real Canoe) y Alba Vázquez (CN Churriana), todas ellas con mínima para el Europeo, que se llevó Cabanes imponiendo su final a una Emma que dominó los tres primeros estilos y que ya había nadado por debajo de la mínima por la mañana.

En hombres, el 'mariscal' Hugo González (CN Terrassa) atacó la mínima de 1:55.25 y obtuvo premio sobrado, también récord del Campeonato muy por delante de Nacho Campos (CD Nados Castellón) y Diego Mira (CN Sabadell).

Por otro lado, en los 100 espalda femeninos Carmen Weiler Sastre logró su doble objetivo, título nacional y mínima. En categoría masculina, Iván Martínez Sota (CN Barcelona), otro con mínima por la mañana, no se dejó arrebatar el oro nacional. El 800 libre dejó las mínimas de la dominadora María de Valdés y Ángela Martínez.

El campeonato lo cerraron las tres series del 4x100 estilos mixto con podio final para Real Canoe NC, CN Sant Andreu y CN Terrassa. El conjunto madrileño, formado por Carmen Weiler Sastre, Jaime Morote, Alejandro Villarejo y María Daza, firmó un nuevo récord de España de clubes con 3:41.14.