Las 'RedSticks' sufren el penalti-córner de Yibbi Jansen y optarán al bronce europeo

España no pudo (3-1) con la favorita Países Bajos en semifinales MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de hockey sobre hierba cedió (3-1) ante Países Bajos en semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Mönchengladbach (Alemania), por culpa de la efectividad de Yibbi Jansen en el 'penalti-córner'.

Las 'RedSticks' estaban avisadas, pero la defensa española, que trabajó y se desfondó en el uno contra uno, no pudo evitar las entradas en área y las infracciones sobre el ataque rival. Jansen enchufó tres lanzamientos perfectos para meter a la campeona de las últimas cuatro ediciones en una nueva final.

Con todo, España se puso por delante, en una gran jugada que culminó Patricia Álvarez a los cinco minutos. A la 'Oranje' le entraron las prisas y las de Carlos García Cuenca pudieron incluso doblar la renta. Sin embargo, en el segundo cuarto, España perdió posesión y fue cediendo metros hasta conceder los penaltis-córner.

En el segundo, Jansen no perdonó y la campeona empezó a ver el campo cuesta abajo. La propia Jansen forzó una nueva acción de castigo con la que fusiló a Clara Pérez para culminar la remontada antes del descanso largo. La meta española aún salvó el tercero y las 'RedSticks' volvieron a dejarse todo en la reanudación.

El marcador corto mantenía la opción de la selección española de volver a una final continental 22 años después, de evitar la derrota en 'semis' como en 2021, pero no le dio para buscar el gol. En el inicio del último cuarto, otro cañonazo de Yibbi Jansen sentenció la final, a la espera de rivales del Bélgica-Alemania.

La número uno del ranking FIH, campeonas olímpicas, del mundo, de Europa y de la FIH Pro League lo hizo fácil para estirar su dominio, y España buscará una medalla de bronce como en 2019. "Sabíamos que jugábamos contra las número 1 del mundo y que teníamos que hacer un partidazo para intentar sacar algo positivo", dijo García Cuenca en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Hockey.

"Creo que en la primera parte estuvimos francamente bien, pero son 60 minutos y cuesta. El penalti córner ha sido un arma determinante, ellas tienen el mejor penalti del mundo y eso ha desnivelado el partido para ellas. Lo hemos intentado hasta el final y estoy súper orgulloso de las jugadoras y ahora a pensar en el partido del domingo, que tenemos la oportunidad de ganar una medalla y no queremos desperdiciar esta oportunidad", añadió.