El relevo mixto de España acaba sexto en el 4x50 del Europeo de piscina corta

Archivo - Sergio de Celis, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Sergio de Celis, Luca Hoek, María Daza y Carmen Weiler han acabado sextos en el 4x50 metros libres de relevo mixto durante el Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia), mientras que la propia María Daza ha sido octava en la final femenina de los 200 metros libres.

Nadando su final por la calle 7, y con un registro de 1:30.52 en la meta, el cuarteto español volvió a batir el récord nacional. Eso sí, poco pudieron hacer De Celis, Hoek, Daza y Weiler en la lucha por un podio ocupado por Italia (1:27.26), Hungría (1:28.04) y Países Bajos (1:28.42).

Antes, y gracias a su tiempo de 1:55.81, Daza había acabado octava una final del doble hectómetro donde el oro se lo llevó la neerlandesa Marrit Steenbergen con récord europeo (1:50.33); la medalla de plata fue para la húngara Minna Abraham (1:51.47) y el bronce fue para la británica Freya Colbert (1:51.94) por delante de su compatriota Freya Anderson (1:53.09).

Del resto de la actuación española, destacó la victoria de Carles Coll con 2:01.91 en su semifinal de los 200 braza, pasando a la cita por las medallas con el mejor tiempo de todos los finalistas. Además, Carmen Weiler hizo 57.25 en su 'semi' de los 100 espalda y avanzó a la ronda definitiva por el podio con el quinto mejor tiempo de las participantes.