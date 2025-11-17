La RFEA cierra el 2025 con récord de licencias y un incremento del 50% en el número de entrenadores

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) celebró el pasado viernes la última Junta de Gobierno de 2025, de manera telemática y dirigida por su presidente, Raúl Chapado, en una sesión en la que se presentó un informe exhaustivo en el que se destaca el récord en el número de licencias, con un incremento del 12,3 por ciento respecto al año pasado, y un aumento del 50 por ciento en el número de entrenadores.

"La RFEA presenta un balance altamente positivo del ejercicio 2025, marcado por un importante refuerzo en la inversión deportiva, un notable incremento en el número de licencias federativas y la consolidación del calendario competitivo nacional. Todo ello enmarcado en el desarrollo de la Estrategia Deportiva 2025-2028, eje fundamental para avanzar en el alto rendimiento, la formación técnica y el crecimiento estructural del atletismo español", anunció la RFEA en un comunicado publicado este lunes.

El récord de licencias presenta un crecimiento sostenido, ya que el 2025 confirmó "la tendencia al alza en la participación y en la vinculación federativa". El registro de licencias RFEA ha experimentado un incremento del 12,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, superando las 122.000. También las 'Licencias de Día' mostraron un avance destacado, con un aumento del 22,6 por ciento hasta alcanzar las 316.000 en octubre de 2025.

El número de entrenadores aumentó de 22 a 33 y el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) ha desarrollado hasta el momento 90 actividades en 2025, para las que se han movilizado 750 atletas, 530 técnicos y 14 federaciones autonómicas, de cara a "detectar talento, apoyar la formación y consolidar la base del rendimiento futuro".

Por otro lado, el calendario nacional incluyó un total de 813 pruebas, con previsiones de superar las 900 antes de acabar el año, lo que consolida "la fortaleza y la diversidad del atletismo español". Además, de cara al año 2026, se han designado las sedes de los Campeonatos de España y se ha incluido la prueba de 4x400 metros mixtos en el de 'Short Track' (Pista Cubierta).

Por otro lado, en el ámbito institucional, la RFEA ha firmado un acuerdo de colaboración con 'Infisport', empresa especializada en nutrición deportiva, que será proveedor oficial para el ciclo olímpico 2025-2028. "Este convenio refuerza el compromiso común con la salud, la nutrición y el rendimiento de los atletas federados, así como con la implementación de buenas prácticas en la preparación deportiva de élite", especifica la nota.