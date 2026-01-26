La RFEA divulga su conocimiento y homenajea a Ángel Basas con la publicación de sus 'Guías Clínicas'. - RFEA

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha presentado este lunes sus nuevas 'Guías Clínicas', un proyecto estratégico que nace con la vocación de compartir el conocimiento generado durante décadas en la alta competición y ponerlo al servicio del conjunto del atletismo y de los profesionales de la salud.

La primera de estas publicaciones, titulada 'Tratamiento de las tendinopatías aquílea y rotuliana mediante la gestión de cargas progresivas', ha sido coordinada por Miquel Cos, responsable de Fisioterapia de la RFEA, junto a Alberto Melián, vicedecano del Grado en Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca, y supone un paso decisivo en la consolidación de la Federación como referente en la generación de conocimiento aplicado al deporte.

El acto contó con la intervención del presidente de la RFEA, Raúl Chapado, quien destacó el doble valor de esta iniciativa. Por un lado, la posibilidad de trasladar la experiencia acumulada en la universidad, en los servicios médicos federativos y en la propia carrera deportiva de los atletas a una herramienta útil para otras federaciones, clubes y profesionales sanitarios.

Pero, más allá de su dimensión técnica y formativa, la presentación de esta guía tuvo un profundo componente humano y emocional. Tal y como recordó el presidente de la RFEA, esta publicación es también un "homenaje explícito" a Ángel Basas, uno de los fisioterapeutas más emblemáticos de la Federación, fallecido hace tres años, y una figura clave en el desarrollo del tratamiento de las tendinopatías en el atletismo español.

Chapado evocó su trayectoria, su "espíritu pionero" y su "generosidad" a la hora de compartir conocimiento, recordando incluso su experiencia personal como deportista tratado por Basas y la huella que dejó en varias generaciones de atletas y profesionales.

En su intervención, Miquel Cos explicó que el objetivo de la guía no es ofrecer soluciones cerradas ni "fórmulas magistrales", sino ordenar y estructurar la experiencia clínica real, integrando la evidencia científica con la práctica diaria en la alta competición. "Una cosa es lo que se publica y otra la realidad clínica; el esfuerzo ha sido traducir la evidencia a lo que hacemos cada día en la Federación", afirmó.

En este sentido, la guía refleja un trabajo colectivo en el que han participado médicos, fisioterapeutas, profesionales externos y la Universidad Pontificia de Salamanca, poniendo en valor la colaboración multidisciplinar y el conocimiento compartido.

El legado de Ángel Basas está presente de manera transversal en toda la publicación. Referente internacional en electroestimulación y autor de investigaciones fundamentales en este ámbito, su manera de entender el tratamiento de las tendinopatías constituye uno de los pilares de la guía. "Gran parte de lo que está escrito es cosecha de Ángel", reconoció Cos.

La guía propone un modelo estructurado en fases, adaptable tanto a deportistas de élite como a población amateur, y pone el acento en la individualización, la progresión y la comprensión de los procesos biológicos del tendón. Lejos del descanso absoluto, el documento defiende la importancia de estimular el tejido de manera controlada, respetando los tiempos de adaptación y evitando enfoques únicos que no tengan en cuenta la realidad de cada deportista y cada disciplina.