RFEA y Fundación Sportium presentan 'Chámome Julia' sobre la vida de la atleta Julia Vaquero. - RFEA

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la Fundación Sportium han presentado este martes en la sede del organismo federativo en Madrid el libro 'Chámome Julia', escrito por Isidoro Hornillos, una obra enmarcada en el programa Atletismo Solidario que repasa la trayectoria deportiva y vital de la fondista Julia Vaquero.

Con el foco puesto en el acompañamiento a los atletas tras su retiro y en la salud mental, la obra se adentra en la vida de la atleta gallega desde una perspectiva narrativa para dar a conocer sus éxitos deportivos y sus vivencias personales, las relaciones familiares, las exigencias del alto rendimiento y la vulnerabilidad.

Asimismo, la publicación traslada al lector a una época con menor conocimiento sobre las necesidades específicas de las mujeres deportistas y la salud mental.

Durante el acto, la propia Julia Vaquero ha relatado que enfrentarse años después a su historia y verla convertida en un relato ha representado el "camino más duro que ha tenido que atravesar". En esta línea, ha señalado que ahora vuelve a disfrutar de cada momento de esta etapa y ha remarcado la necesidad de respetar las enfermedades mentales y no estigmatizarlas.

Por su parte, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, ha destacado que el atletismo "sirve para mucho más que para lograr medallas" y ha valorado su capacidad para movilizar proyectos solidarios.

A su vez, el vocal de la Fundación Sportium, Carlos Duelo, ha declarado que este programa refleja la motivación de vertebrar la integración de colectivos vulnerables a través del deporte, al tiempo que ha afirmado que la historia de la exatleta personifica valores como la superación, el sacrificio y la valentía.

El programa Atletismo Solidario, impulsado de manera conjunta por ambas entidades desde 2023, tiene como objetivo acercar el deporte a colectivos vulnerables y prestar apoyo a antiguos deportistas de élite ante diversas circunstancias personales.

Desde su puesta en marcha, este proyecto social ha impactado en la vida de más de 800 personas mediante ayudas a clubes de base, deportistas extranjeros sin recursos y colectivos en riesgo de exclusión.