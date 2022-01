La RFEDETO rechaza las "mentiras" de Quintanal contra la federación y su presidente Miguel Francés.

La federación expresa su repulsa a que la subcampeona olímpica en Atenas 2004 le haya difamado por "puro interés personal y electoral"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) ha expresado su "rechazo" ante las graves acusaciones de la extiradora y candidata a la presidencia María Quintanal, plata en Atenas 2004, contra dicho organismo y su presidente, Miguel Francés, y subrayó que el motivo de las mismas es "puramente electoral".

En un comunicado remitido a Europa Press, la RFEDETO denunció que Quintanal pretende con el comunicado hecho público el pasado 23 de enero generar "noticia" e iniciar una carrera electoral que ya anunció en julio de 2020 con las denuncias que había interpuesto ante el Consejo Superior de Deporte (CSD), y que "coinciden en parte con las que ahora ha trasladado en su nota de prensa".

Para la RFEDETO "no es correcta" la afirmación de Quintanal de que el presidente Miguel Francés reconoció en 2017 "que había mentido para obtener ventaja entre los electores" al imputar al anterior presidente, Rodrigo de Mesa, una actuación que había dejado a la federación "en bancarrota".

Según la federación, esa situación de ruina económica que se encontró Francés al ser elegido presidente en febrero de 2017 fue "más que corroborada" en las Asambleas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, y que en la web de RFEDETO constan "abundantes informaciones" que reflejan que debía más de 2 millones de euros y que De Mesa había "vendido o hipotecado" los inmuebles del organismo.

Asimismo, la RFEDTO señaló que el anterior presidente había cedido más de dos tercios de la subvención de 2017 a un banco como garantía de un préstamo solicitado y dispuesto por él en febrero de ese mismo año para pagar deudas de 2016 e incluso 2015, lo que condujo a Francés a solicitar la declaración de concurso de acreedores en octubre de 2017.

"De no haber actuado el señor Francés con eficiencia y rapidez, se habría producido un daño irreparable para el deporte del Tiro Olímpico español, que no hubiera podido participar en competiciones internacionales, ni clasificarse para los Juegos de Tokio. Por lo que tampoco es cierta la afirmación de que los tiradores españoles no están participando en campeonatos internacionales", indica la nota.

La aprobación de un convenio de acreedores se logró "en un tiempo récord" de apenas 7 meses, en mayo de 2018, lo que le permitió a la federación optar a la subvención de 2018 y "estar al día" de todos los pagos generados con posterioridad a la declaración de concurso, habiendo abonado más de 1,1 millones de deudas anteriores.

INVERSIÓN EN EL CEAR DE GRANADA

Sobre la acusación de que Miguel Francés está "desmantelando" el CEAR de Tiro Olímpico de Granada, las acusaciones son, según la RFEDETO, "falsas", pues "no solo no se ha 'regalado' ninguno de los equipos que hay en el CEAR, sino que se han renovado" las instalaciones, invirtiéndose en 2020 más de 200.000 euros en máquinas lanzaplatos.

Granada albergará un Gran Premio Internacional de Pistola, Carabina y Escopeta en mayo de este 2022. Asimismo, la RFEDETO justificó que el retraso electoral denunciado por Quintanal se debe a la impugnación "sistemática" de Quintanal de la convocatoria de los comicios.

"De hecho, la señora Quintanal ha llegado a impugnar incluso el acortamiento del calendario electoral, provocando que deban de aplicarse los plazos máximos, y no los mínimos que permite la normativa, y forzando que el proceso electoral se dilate hasta septiembre de 2022, quizás en la que confianza de que mejoren sus expectativas electorales sirviéndose de una campaña difamaciones y mentiras", señala la RFEDETO.

La federación, que destacó que los últimos recursos promovidos por la subcampeona olímpica en Atenas 2004 están siendo "reiteradamente desestimados" por el TAD, señaló que "no es verdad" que haya ninguna incompatibilidad para ser presidente de las federaciones asturiana y española como lo ha sido Francés.

Por otro lado, añadió que las denuncias de Quintanal sobre que Luciano Porta, miembro de la junta directiva en la RFEDETO y dueño de Chano Shooting, el mayor proveedor de munición, trajes y armas de la federación, y "otras invenciones" fueron desestimadas por el CSD hace ya más de un año. "La falsedad más grave es atribuir al señor Porta el cargo de miembro de la Junta Directiva cuando nunca ha formado parte de este órgano", añade.

Por otro lado, respecto de la afirmación de que Miguel Francés "ha despedido a la gerente y se ha hecho él mismo con el cargo", la RFEDETO indicó que es cierto que se ha tomado esa decisión y el cese de otros empleados de la federación por causas organizativas pero que "no ha recibido, ni recibe, ni va a recibir" ninguna retribución ni como presidente ni como gerente.

"Podríamos extendernos más en refutar la nota de prensa de la señora Quintanal, pero los argumentos expresados parecen más que suficientes para evidenciar la absoluta falta de credibilidad de los infundios de la señora Quintanal", agrega.

Por último, la Federación Española de Tiro Olímpico expresó su repulsa a que María Quintanal, "por puro interés personal y electoral", se dedique a "difamar el buen nombre de la federación y de sus cargos federativos", entre ellos el del presidente saliente Miguel Francés, difundiendo acusaciones que "carecen de fundamento alguno".