La RFEDH celebrará el 31 de octubre en Jaca una concentración de curling en silla de ruedas

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) celebrará el próximo 31 de octubre en Jaca (Huesca) una concentración de curling en silla de ruedas y una jornada de puertas abiertas dirigida a personas con discapacidad física interesadas en iniciarse en esta disciplina paralímpica, según informó este miércoles el Comité Paralímpico Español (CPE).

Esta iniciativa permitirá conocer de cerca este deporte, participar en sesiones de tecnificación y compartir entrenamientos con el Equipo Nacional, "con el objetivo de ampliar la base de deportistas en España e impulsar el desarrollo de la modalidad". El CPE indicó que la actividad está destinada a personas con discapacidad física que utilicen silla de ruedas manual y quieran descubrir el curling, "con independencia de su experiencia previa".

Además, la convocatoria está abierta a entrenadores y técnicos interesados en ampliar sus conocimientos sobre esta disciplina, en una iniciativa que busca fomentar tanto la incorporación de nuevos deportistas como la formación de profesionales vinculados a este deporte.

La RFEDH pretende aprovechar esta concentración para sentar las bases de un futuro circuito nacional más amplio. De hecho, la participación en la jornada no requiere haber superado previamente una evaluación de elegibilidad deportiva internacional, ya que esta actividad de captación tiene como finalidad acercar el deporte a nuevos practicantes y explorar sus posibilidades de desarrollo.

No obstante, la participación en competiciones oficiales internacionales de World Curling está sujeta a unos criterios específicos que incluyen a personas con amputación o agenesia de pierna, pérdida de fuerza muscular, deterioro del rango de movimiento, hipertonía, ataxia o atetosis, aclaró el CPE.

El organismo apuntó igualmente que esta temporada se incluye una novedad en el reglamento internacional y es la incorporación de deportistas con desarticulación de rodilla y no de cadera, de forma que aquellas personas que anteriormente fueron consideradas no elegibles por este motivo deberán someterse a un proceso de reevaluación.

Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a deporteinclusivo@fedhielo.com antes del 23 de octubre de 2026. La inscripción es gratuita y aunque los gastos de transporte, alojamiento y manutención correrán a cargo de cada participante, en función del número de inscritos y del presupuesto disponible, la RFEDH estudiará la posibilidad de ofrecer ayudas económicas para contribuir a cubrir parte de los gastos.

Con carácter previo a la actividad, las personas inscritas recibirán un formulario para facilitar información sobre las características de su discapacidad para que el equipo técnico podrá valorar las adaptaciones necesarias en los entrenamientos y el material disponible.