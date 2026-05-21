La RFEVB pide "soñar" a la selección femenina de voleibol ante sus próximas citas europeas

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en una imagen de archivo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este jueves a las integrantes de la selección española femenina de voleibol como previa a su participación en dos citas continentales clave como la Liga Europea, con debut el 5 de junio en Bosnia, y el Campeonato de Europa, cuya fase de grupos comenzará el 20 de agosto en Bakú, y a la que la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) pide "soñar".

El encuentro ha contado con la presencia de las jugadoras y el cuerpo técnico del equipo nacional, así como del presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Felipe Pascual, y de la responsable de patrocinios de Iberdrola, Noelia Florín de Oro.

Rodríguez Uribes se ha mostrado "orgulloso e ilusionado" ante los próximos retos de la selección española y ha reafirmado el compromiso del CSD con el impulso de este deporte en España. "Estamos ante un deporte esencialmente femenino: más del 70% de las licencias de voleibol son de mujeres", ha destacado el presidente del CSD, quien también ha subrayado el "ejemplo" que supone la RFEVB al contar con una Junta Directiva paritaria, con un 50% de mujeres.

Por su parte, el presidente de la RFEVB, Felipe Pascual Bernáldez, ha señalado que es "el momento de mirar adelante y ser valientes". "Nos habéis enamorado en el Mundial y ya no podemos conformarnos con ser octavos. Tenemos que soñar", ha comentado. El dirigente ha recordado también la candidatura de España para acoger el Europeo de 2028 y el trabajo de la federación para consolidar a las jugadoras nacionales como "referentes claros" para las próximas generaciones.

Este equipo no tiene techo", ha afirmado Patricia Aranda, una de las veteranas de la selección. "No nos ponemos límites. Venimos de disputar un Mundial después de más de cuarenta años y queremos estar entre las mejores. Necesitamos que sigan apostando por nosotras", ha indicado.

Por su parte, Noelia Florín, en representación de Iberdrola, ha manifestado el apoyo de la compañía para "potenciar la visibilidad" del voleibol y de sus deportistas, una disciplina con un importante peso en el deporte base y especialmente en el femenino. Durante el acto también se ha presentado la nueva equipación de la selección, diseñada por la marca española 'Mercury'.