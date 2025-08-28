La ría de Vigo se prepara para acoger el 21 de septiembre la salida final de La Solitaire du Figaro Paprec

Imagen de salida de la etapa de la Volvo Ocean Race de 2005 en la ría de Vigo - MARÍA MUIÑA

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vigo volverá a ser protagonista de la vela internacional con la salida final de La Solitaire du Figaro Paprec, que se celebrará el domingo 21 de septiembre a partir de las 11.00 horas y con la flota recorriendo un tramo costero de 10 millas por la ría de la ciudad antes de encarar el Canal de la Mancha, rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue en Francia, meta de una de las regatas oceánicas más legendarias del mundo.

De este modo, 20 años después, la ría de Vigo volverá a ser gran protagonista de la salida de una gran regata internacional. Hace 20 años, en noviembre de 2005, fue testigo de una de las salidas más espectaculares de la historia de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, con cerca de 2.000 embarcaciones, desde barcos de ocio y deportivos hasta catamaranes de transporte y barcos de pesca profesional.

Ahora, del 17 al 20 de septiembre, la flota tendrá base en A Laxe, en la dársena de Portocultura, donde los regatistas descansarán y prepararán sus barcos, mientras que, en los Jardines del Cable, sus familias podrán tener diversas actividades de ocio.

El próximo miércoles 3 de septiembre se celebrará la presentación oficial de esta doble etapa de llegada y salida final, donde se desvelarán por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, los detalles de los cuatro días que volverán a situar a Vigo en el mapa mundial de la vela.