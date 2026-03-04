Robinson (Falcons), "superemocionado" por jugar en el "icónico" Bernabéu y por poder ver a su "amigo" Vinícius

Archivo - Bijan Robinson atiende a los medios durante el paso de los Atlanta Falcons por Berlín en la temporada 2025 de la NFL - Andreas Gora/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bijan Robinson y Xavier Watts, jugadores de los Atlanta Falcons, se muestran felices por poder jugar en la próxima temporada de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, en un estadio "icónico" y con una historia "increíble" como el Santiago Bernabéu de Madrid, con el primero también contento por poder visitar a su "amigo" Vinícius Jr.

"Antes que nada, decirles a los aficionados que estoy superemocionado de estar allí y sé que el equipo también. También sé del prestigio y lo grande que es el Real Madrid como equipo, que es uno de mis favoritos", señaló Robinson en una rueda de prensa telemática con medios españoles.

Una de las estrellas de los Falcons también sabe "la magnitud de lo que aporta" que su deporte "llegue a España". "Es increíble y tengo muchas ganas de conocer a la gente de allí, de ver la cultura de allí y cómo funciona todo al otro lado del charco", indicó.

El 'running back' celebró jugar en un estadio "tan icónico" como el Bernabéu donde "jugaron muchísimas leyendas" como Cristiano Ronaldo. "Es mi deportista favorito, no sólo por el fútbol, sino por cómo se comporta y cómo se comporta con su familia", subrayó.

También confesó que juega "al FIFA" y que ve "fútbol". "Así que me fijo en el momento en que están los aficionados en el estadio y lo ruidosos que son y la energía que van a tener. Para mí, para el equipo, para los Falcons, va a ser insuperable que podamos vivir esa experiencia siendo uno de los estadios más grandes del mundo y además jugar en él. Espero que todos los aficionados de Madrid e incluso de otros lugares vengan a ver el partido y simplemente disfruten viendo cómo el fútbol americano llega a España", recalcó.

De todos modos, reconoció que "la experiencia" que tuvo jugando al fútbol "no es muy buena". "Pero mis amigos y yo jugamos al FIFA todo el tiempo y eso fue lo que inculcó mi amor por el fútbol. Luego empecé a ver partidos de la Liga, de la Premier League, y de ahí surgió mi pasión. Intento no perderme ningún Mundial, pero ahora que he tenido la oportunidad de ir a partidos de fútbol, ha sido genial. Solo viéndolo y siendo aficionado, mi pasión ha crecido con los años", señaló.

Robinson se mostró "listo" para jugar frente a los aficionados españoles y no ocultó que lo que "más" le emociona "es la comida" porque siempre intenta "probar nuevas en los diferentes lugares" a los que viaja. "Y ya he oído que la comida es increíble", apuntó.

Pero también celebra venir a Madrid para "visitar" a su "amigo" Vinícius Jr. "Vive cerca de allí y quiero ver cómo vive y lo que hace en la ciudad. Hay muchas cosas que espero con ilusión", confesó el estadounidense.

En este sentido, también consideró que Vinícius "corre mucho en sus entrenamientos". "Yo también, pero hago muchos cambios de dirección y él se mueve más rápido en línea recta para intentar desmarcarse. Yo puedo hacer muchos movimientos diferentes en el campo. Creo que es genial porque su forma de jugar en el campo de fútbol es muy parecida a cómo yo juego en el fútbol americano", puntualizó el jugador de los Falcons que no escondió que el brasileño "es rapidísimo" y que le podría ganar "en una carrera línea recta".

El corredor de Atlanta cree igualmente que "es muy similar" la preparación de un futbolista con la de alguien como él. "Para ellos es un poco más porque siempre están en movimiento y en el campo y no tienen mucho descanso", advirtió.

Finalmente, también se refirió al hecho de que la selección española vaya a jugar en el Mundial del próximo verano en Atlanta, en el Estadio Mercedes-Benz, dos de sus partidos, ante Cabo Verde y Arabia Saudí. "Definitivamente iré a verla jugar", admitió. "La cultura allí es muy deportiva y les encantan los deportes. La cultura futbolística es muy importante, pero sé que mucha gente viajará desde España y de todo el mundo para ver estos partidos en Atlanta, y yo seré uno de esos espectadores. Estaré allí para verlo", remarcó.

WATTS: "EL BERNABÉU Y EL REAL MADRID TIENEN UNA HISTORIA INCREÍBLE"

Por su parte, su compañero Xavier Watts cree que este partido en Madrid "es otra buena oportunidad para la organización de los Falcons y la NFL en general simplemente para mantener viva la actividad internacional".

"Creo que es una oportunidad genial. No hay muchos equipos que la tengan y queremos aprovecharla al máximo. Obviamente, queremos salir y ganar el partido y disfrutar al máximo de la experiencia. Sé que en Madrid, en España, hay una buena afición, así que creo que la gente vivirá la experiencia de venir a ver un partido de fútbol americano y estarán muy emocionados, por lo que espero un ambiente animado y mucha emoción", agregó.

El 'safety' de los Falcons no ocultó que "es muy emocionante tener la oportunidad de jugar en un estadio como el Bernabéu, sede de un club de renombre mundial como el Real Madrid". "Tanto el estadio como el equipo tienen una historia increíble y han pasado por él muchísimos jugadores increíbles a lo largo de los años. Es la segunda vez en mi carrera que puedo jugar en un estadio histórico europeo, y tengo muchísimas ganas", sentenció.