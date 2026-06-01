Rodríguez Uribes: "El Estado tiene un deber con el deporte y así lo dice la Ley del Deporte"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha comentado este lunes que el Estado tiene "un deber con el deporte" y que así lo recoge la propia Ley del Deporte y que por ello el Comité Ejecutivo del Deporte español están diseñando "grandes estrategias a medio y largo plazo".

"Es positivo que los patrocinadores privados vayan de la mano del Estado, pero el Estado tiene un deber con el deporte y así lo dice la Ley del Deporte. Hemos tomado una decisión en los últimos tiempos, en la línea de verlo como un derecho, como es crear un órgano que hemos llamado el Comité Ejecutivo del Deporte español en el que se van a diseñar las grandes estrategias a medio y largo plazo", afirmó el presidente del CSD en una mesa en la que se trató el rol del estado moderno en el deporte como parte del 'Workshop Internacional: El Deporte en el Contexto Global'.

Uribes recalcó que en los últimos años, desde el Gobierno, han hecho "un esfuerzo financiero importante" para seguir desarrollando el deporte en España. "Parte de estos fondos vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea. España tomó la decisión de situar a la cultura y el deporte en estas cotas, para todo lo que tiene que ver con la modernización, profesionalización y desarrollo de las Federaciones Deportivas", añadió.

Por otro lado, subrayó que la Ley del Deporte en España es "muy positiva" porque "enmarca los valores". "El deporte es un conjunto de valores. En este mundo polarizado, volver al deporte es una forma de ver los valores. El deporte puede servir para recordarles a las sociedades democráticas el respeto al rival. Es una manera cualitativa de que el deporte está presente en los valores del país", explicó.

Uribes incidió en que cada vez hay más conciencia de la importancia del deporte y sus "derivadas positivas". "Cada vez hay más voluntades para financiar. Hay que buscar que las alianzas público-privadas sean más estables. Hoy hay una realidad que antes no existía como es el deporte femenino. El 70% de las mujeres en España practican deporte", expresó.

El presidente del CSD dijo que los grandes eventos son "una gran vía de recursos" y positivos para "la imagen del país". "En los próximos años, en España tenemos varios Europeos, el Mundial de fútbol, la Rayder Cup, y estamos peleando el Mundial de Rugby. Esto ayuda en muchos ámbitos sociales, culturales y territoriales. Además, tienen una dimensión global a nivel de diplomacia y poder blando", indicó.

"A nivel social, el deporte está consiguiendo que los niños se eduquen con una mirada distinta. Hoy en día, los niños y niñas también tienen ídolos femeninas, puedes ver en los partidos de la selección española a niños y niñas con camisetas de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Eso se verá reflejado en términos de igualdad en el futuro", destacó.

Por último, señaló que aun queda "mucho por hacer" pero que cada se es más consciente de "todos los beneficios que genera el deporte" y esa es "la primera razón para invertir en él". "Facilitar el acceso al deporte, es una obligación para todos. Hay que cuidar al deportista, durante pero también después", concluyó.