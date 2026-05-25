Rosenqvist gana por un suspiro las 500 Millas de Indianápolis y Palou termina séptimo

Felix Rosenqvist celebra su victoria en las 500 Millas de Indianápolis 2026 - Europa Press/Contacto/Justin Sicking

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto sueco Felix Ronseqvist (Honda) se proclamó este domingo ganador de las prestigiosas 500 Millas de Indianápolis después de la edición más apretada de la historia, decidida por un suspiro con el estadounidense David Malukas (Chevrolet), mientras que el español Alex Palou (Honda), ganador el año pasado y que había logrado la 'pole position', sólo pudo ser séptimo, aunque continúa liderando la general de la IndyCar.

Rosenqvist se coronó ganador por primera vez en su carrera en el mítico óvalo del Indianapolis Motor Speedway, donde Palou fue uno de sus líderes y peleó por momentos por repetir su triunfo, y que se terminó decidiendo por apenas dos centésimas.

Todo se decidió en la vuelta 200 del evento, cuando Rosenqvist salió de la curva 4 y tomó la línea exterior junto al muro para acabar superando a Malukas, que parecía tenerlo en su mano, por un suspiro, menor aún que el de 1992 cuando Al Unser Jr se impuso a Scott Goodyear por 0.043 segundos.

El sueco se convirtió en el tercer piloto de su país tras Kenny Brack (1999) y Marcus Ericsson (2022) en ganar las 500 Millas de Indianápolis, una carrera que fue muy competida, con hasta 70 cambios de liderato y con una bandera roja, la segunda, a falta de ocho vueltas y una amarilla por un toque con el muro del alemán Mick Schumacher (Honda) que propició que todo se decidiera a una vuelta.

Alex Palou volvió a brillar pero se fue sin demasiado premio al acabar séptimo en una edición en la que, además de lograr la 'pole', fue el piloto que más vueltas, 59, estuvo en cabeza. Al final, no pudo estar con los contendientes y una vez acabada la carrera recibió una sanción, sólo en forma de puntos en una general de la IndyCar que sigue liderando con 273, por los 236 de Malukas y los 224 del estadounidense Kyle Kirkwood (Honda).