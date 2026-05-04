Las Rozas Black Demons y Barberà Rookies, campeones de las ligas españolas de fútbol americano

Barberá Rookies celebra su título de campeón de liga 2026 - JUAN MUÑOZ

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Rozas Black Demons se proclamaron campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) por cuarto año consecutivo tras imponerse por 27-13 a Badalona Dracs en la Spanish Bowl 2026, mientras que Barberá Rookies conquistaron el título a nivel femenino.

Según informó este lunes la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), los Dracs compitieron con intensidad durante todo el encuentro, pero no lograron detener el eficaz juego terrestre de Black Demons y por segundo año consecutivo tuvieron que conformarse con el subcampeonato. El 'running back' Daniel Romero, autor de tres 'touchdowns', fue designado 'MVP' del partido.

Por otro lado, Barberà Rookies son, por undécima ocasión en su historia, las campeonas de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano tras batir a Valencia Firebats por 25-19 en una trepidante final que tuvo que resolverse en la prórroga y gracias a un 'touchdown' de Alba Izquierdo, 'MVP de la final' disputada en el CampOval de Picanya (Valencia).