Runnea premia a la Joma R-1000 como mejor zapatilla de entrenamiento con placa en 2025

Runnea premia a la Joma R-1000 como mejor zapatilla de entrenamiento con placa de carbono en 2025. - JOMA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La zapatilla de la marca deportiva Joma 'R-1000' ha sido premiada como mejor modelo de entrenamiento con placa de fibra de carbono, por segundo año consecutivo, en 2025.

Desde su lanzamiento, la R-1000 no ha dejado indiferente a ningún corredor y este reconocimiento reafirma su posición como una referencia dentro del segmento de zapatillas con placa de carbono orientadas tanto al entrenamiento como a la competición.

Los Runnea Awards 2025 buscan reconocer el material deportivo que acompaña y ayuda a los corredores a ser mejores runners durante los 365 días del año, destacando aquellos productos que marcan la diferencia tanto en entrenamiento como en competición.

Las zapatillas R-1000 están repletas de las características técnicas que han llevado al calzado de running de Joma a lo más alto del mercado deportivo. El objetivo principal siempre ha sido aumentar el rendimiento al correr, algo que persiguen también estas deportivas.

Su punto fuerte es la incorporación de una placa de fibra de carbono Carbon Plate de menor densidad y que presenta una curvatura menos 'agresiva'. Esta es la razón por la que se recomienda su uso en runners que quieran empezar a utilizarla para elevar su eficiencia en carrera.

Junto con la tecnología Fly Reactive de la mediasuela, estas zapatillas de perfil medio (drop 7 mm) alcanzan una reactividad superior, al mismo tiempo que absorben los impactos. El upper está elaborado con malla técnica, muy ligera y transpirable, y el sistema de ventilación VTS regula la temperatura del pie para que se mantenga constante incluso en los momentos más extremos.

Por otro lado, el sistema de ajuste termosellado Joma Sportech está ubicado en aquellas zonas en las que se necesita más sujeción. Junto con el cuello ergonómico, devuelven una adaptación cómoda.

Finalmente, la suela es de caucho Durability de alta calidad y resistencia a la abrasión sobre el asfalto, y se ha colocado en las partes que tienen más contacto con el suelo para dejar intacta su liviandad, pues solo pesan 240 gramos.