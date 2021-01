Sainz: "No hemos hecho la carrera que nos gustaría"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Mini) se ha confesado "contento a medias" tras finalizar tercero en el Rally Dakar, donde no ha conseguido completar la carrera que le "gustaría", y ha felicitado a su compañero de equipo Stéphane Peterhansel (Mini) por su "fantástico" decimocuarto título en la competición.

"Estoy contento a medias. Contento por el pido, pero creo que no hemos hecho la carrera que nos gustaría. No podemos estar cien por cien satisfechos. Nos costó mucho entender este sistema del libro de ruta, pagamos por ello y perdimos dos veces media hora. Al final, el Dakar no puedes ganarlo así", se sinceró Sainz.

En cualquier caso, el madrileño se mostró "contento por el equipo y contento por Stéphane". "Merece ganar este Dakar, lo ha hecho fantástico. Creo que a nivel de ritmo y velocidad lo hemos tenido todo, toda la carrera, pero nos ha faltado entender un poco mejor el libro de ruta", reiteró.