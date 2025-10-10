Samsung apuesta por el diseño, la IA y el gran formato 115' en sus nuevos televisores y barras de sonido. - SAMSUNG

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics, patrocinadora de los Juegos Olímpicos hasta Los Ángeles 2028, apuesta por el diseño, la inteligencia artificial (IA) y el gran formato de 115 pulgadas en su nueva gama de televisores, proyectores y barras de sonido, según anunció en un almuerzo con la prensa especializada en Madrid.

En este contexto, Samsung recurre a la inteligencia artificial con una gama que no solo transforma la experiencia audiovisual sino que evoluciona hacia un concepto de diseño, donde el televisor toma el protagonismo y se convierte en una auténtica obra de arte.

La mejora del diseño es evidente en todos los productos de Samsung y su filosofía se centra en combinar tecnología de vanguardia con una estética elegante y minimalista para crear pantallas que se integran en cualquier espacio.

La ingeniería avanzada, como componentes microscópicos y tecnologías de panel innovadoras, permite a Samsung lograr diseños elegantes y prácticamente sin marcos que elevan el estilo sin comprometer el rendimiento.

REFLEJOS, GRAN FORMATO Y ARTE

La gran apuesta es que Samsung ha conseguido eliminar los reflejos para que se disfrute del contenido sin ninguna interrupción. Incluso desaparecen las pantallas para dar paso a cuadros, objetos de decoración o proyectores que harán que cualquier espacio quede completamente limpio.

El nuevo formato de 115 pulgadas del modelo Neo QLED QN90F 4K refleja la tendencia dominante en el sector del diseño de interiores. Se trata de un televisor de gran pulgada de diseño ultrafino, y elegante sin perder un ápice de rendimiento.

Además, Samsung consolida su posición como líder en la fusión de arte y tecnología gracias a Art Store que ahora se ha extendido a nuevos modelos más allá de The Frame y Micro LED, también está presente en Neo QLED 8K, Neo QLED y QLED.

Creados para integrar arte y tecnología, estos televisores Samsung se diferencian gracias a su Modo Arte, que exhibe una selección curada de obras modernas o clásicas de todo el mundo cuando el TV no está en uso, ofreciendo una experiencia visual auténtica y envolvente.

El Modo Arte ofrece acceso a Samsung Art Store, un catálogo ampliado de más de 3.000 obras de prestigiosas instituciones como el MoMA o los archivos de Magritte y Basquiat. Esta expansión refuerza el posicionamiento de Samsung como referente en la democratización del arte digital en el hogar.

Además, a lo largo del año, Samsung ha estado presente en las tres ediciones de Art Basel a nivel mundial -Hong Kong, Miami y Basilea-, la feria de arte más importante del mundo, reafirmando su compromiso con la accesibilidad al arte y su apuesta por acercar la creatividad a un público cada vez más amplio.

También, estará también en la próxima edición en París, consolidando así su presencia global en los principales escenarios del arte contemporáneo.

THE FRAME Y THE FRAME PRO

En su compromiso por fusionar arte y tecnología, Samsung amplía su gama lifestyle con la llegada de The Frame Pro, el modelo más avanzado de su icónica línea The Frame. Este televisor ha sido diseñado para convertirse en una obra de arte cuando está apagado, transformando cualquier estancia en una galería personal gracias a sus marcos intercambiables y su Modo Arte, que muestra desde obras de arte o fotografías que puedes elegir en la Art Store o poner las propias.

The Frame no es solo un cuadro sino un televisor que se mimetiza con el entorno y añade valor estético incluso cuando no está encendido, redefiniendo el concepto de televisión decorativa. Impulsado por la tecnología Neo QLED y el procesador NQ4 AI Gen3, The Frame Pro ofrece una calidad de imagen sobresaliente tanto para arte digital como para contenidos audiovisuales, con negros más profundos, colores vibrantes y una iluminación precisa gracias a la tecnología Mini LED.

SISTEMA INALÁMBRICO Y THE PREMIERE

Una de sus grandes innovaciones es la incorporación del sistema One Connect inalámbrico, que elimina la necesidad de tener cables visibles conectados al televisor. Este sistema permite ocultar la caja de conexiones hasta a 10 metros de distancia, facilitando una instalación limpia, elegante y adaptable a cualquier estilo de interiorismo.

La familia de proyectores The Premiere se amplía con The Premiere 5, el primer proyector interactivo de triple láser de ultracorta distancia (UST) de Samsung. Diseñado para ofrecer mucho más que una proyección tradicional, The Premiere 5 convierte cualquier pared en una experiencia creativa y envolvente, y gracias a la tecnología Samsung LightWARP, permite proyectar imágenes sobre objetos cotidianos e interactuar de forma táctil directamente con la pantalla cuando proyectas en horizontal sobre una mesa.

Esta función lo hace perfecto para el entretenimiento familiar, el aprendizaje o incluso para despertar la creatividad de grandes y pequeños.

Con un diseño minimalista y compacto que se integra discretamente en cualquier espacio, The Premiere 5 ofrece una calidad de imagen sobresaliente, impulsada por su sistema de triple láser y brillo mejorado con Vision Boost, lo que garantiza una visualización clara incluso en entornos iluminados. Además, incluye AI Upscaling para mejorar la nitidez de cualquier contenido, y Custom Ambient, que transforma la pared en un lienzo decorativo cuando el proyector está en reposo.

SAMSUNG VISION AI

Este 2025 Samsung da un paso firme hacia un futuro donde la tecnología se adapta a las personas gracias a Samsung Vision AI. Los televisores con esta tecnología no son simples dispositivos, sino experiencias personalizadas que, mediante aprendizaje automático e Inteligencia Artificial en el dispositivo, se ajustan de forma intuitiva a las rutinas y hábitos de cada usuario.

Vision AI transforma las pantallas en herramientas que mejoran la vida diaria con funciones como Click to Search, Live Translate y Generative Wallpaper. Todos estos avances en inteligencia artificial se sustentan en una base sólida: la seguridad.

Samsung aboga por una experiencia inteligente y segura, por eso integra Samsung Knox en todos sus televisores. Esta plataforma de protección multicapa actúa desde el procesador hasta la nube, cifrando datos sensibles, bloqueando accesos no autorizados y protegiendo el dispositivo de forma proactiva.