Samsung y Google presentan un adelanto de sus nuevas gafas inteligentes. - SAMSUNG/GOOGLE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics, patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y Google han presentado este miércoles unas nuevas gafas inteligentes en el evento Google I/O 2026, dos modelos de alta gama creados en colaboración con los fabricantes de gafas Gentle Monster y Warby Parker.

Diseñadas para funcionar como dispositivo complementario de un teléfono móvil, estas nuevas gafas permiten a los usuarios acceder al asistente mediante la interacción por voz y conectarse sin problemas a sus teléfonos a través de un formato que les resultará familiar.

Estas gafas inteligentes combinan capacidades de IA revolucionarias con comodidad y estilo, fusionando el liderazgo de Samsung en ingeniería de hardware y la tecnología de IA de Google con un diseño de gafas de alta gama.

Cada marca de gafas aporta un enfoque de diseño propio al dispositivo. Reconocida por su larga tradición en el sector de las gafas de moda, Gentle Monster presenta modelos con una estética innovadora a la par que, refinada, mientras que Warby Parker destaca por sus diseños elegantes y atemporales.

Concebidas para descubrir el mundo junto a los usuarios en tiempo real, las nuevas gafas inteligentes ofrecen ayuda en el día a día, permitiendo tener las manos libres y la vista despejada. Los usuarios pueden acceder a la asistencia de navegación con solo preguntarle a Gemini con la voz, recibir sugerencias personalizadas, como una cafetería cercana en su ruta a pie, o incluso hacer un pedido para recogerlo.

También pueden recibir notificaciones resumidas de mensajes importantes y añadir eventos a sus calendarios. Entre las funciones adicionales se incluyen traducciones en tiempo real con audio que se adapta a la voz del interlocutor, así como la capacidad de traducir textos de menús o carteles que se encuentren en el campo de visión del usuario.

Al integrarse en el ecosistema Galaxy, el dispositivo ayuda a gestionar fácilmente las tareas cotidianas o a hacer fotos sin esfuerzo, todo ello sin necesidad de sacar el teléfono.

"Estas gafas inteligentes suponen un paso importante en la apuesta de Samsung por la inteligencia artificial. Seguimos ampliando el ecosistema de dispositivos Galaxy, en el que cada dispositivo está optimizado para ofrecer experiencias de IA únicas que se adaptan a la perfección a cada formato", afirmó Jay Kim, vicepresidente ejecutivo y director de la Oficina de Experiencia del Cliente de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics.

El lanzamiento de las primeras colecciones de gafas inteligentes está previsto para este otoño en determinados mercados, aunque en los próximos meses se darán a conocer más detalles.