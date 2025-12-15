La San Silvestre Vallecana agota sus inscripciones a más de 15 días para fin de año

Archivo - La San Silvestre Vallecana 2023. - DAVID AGUERO - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana comunicó este lunes que ha cerrado oficialmente sus inscripciones tras agotarse la totalidad de los dorsales disponibles para la carrera, que se disputa el próximo 31 de diciembre.

A través de una nota de prensa, la organización de la carrera confirmó que las 40.000 plazas de la carrera popular y las 2.000 de la prueba internacional ya tienen dueño. Un hecho que reafirma un año más el enorme interés que despierta la cita deportiva más emblemática del último día del año.

A falta de varias semanas para la celebración de la prueba, miles de corredores y corredoras ya se preparan para vivir una nueva edición de la Vallecana, que volverá a llenar las calles de Madrid de deporte, fiesta y emoción en la última noche del año.

Con las inscripciones ya cerradas, la atención se centra ahora en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, que se celebrará este sábado, 20 de diciembre.

La prueba infantil mantiene abiertas sus inscripciones y permitirá que hasta 3.000 niños y niñas, de hasta 16 años, disfruten de la experiencia de correr en el Estadio de Vallehermoso, en una jornada pensada para fomentar el deporte y la participación en familia.