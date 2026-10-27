Sánchez celebra la victoria de Alexia Putellas, tras ganar el Balón de Oro: "El fútbol español vuelve a hacer historia"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la jugadora de la Selección Femenina Española de Fútbol, Alexia Putellas, durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 29 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria de la centrocampista española Alexia Putellas, que ha ganado este lunes el Balón de Oro 2026. "El fútbol español vuelve a hacer historia", ha declarado.

"Enhorabuena a Alexia Putellas por un nuevo Balón de Oro y al resto de españoles galardonados. Vuestro talento y vuestro juego son un orgullo para España y un ejemplo para las futuras generaciones", ha señalado Sánchez en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que Alexia Putellas haya ganado el Balón de Oro 2026 a la mejor jugadora femenina de la temporada 2025-2026, galardón que consigue por tercera vez en su carrera tras hacerlo en los años 2021 y 2022, y mantener así el actual dominio del fútbol femenino nacional en este premio.

Con su victoria, Alexia Putellas, que terminó cuarta en la anterior edición, sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora los tres últimos años, y alarga el dominio del fútbol español femenino en el Balón de Oro, vencedor de forma consecutiva desde 2021.

La futbolista catalana, que ha recibido el premio de manos del inglés Michael Owen, ganador masculino en 2001, se ha impuesto en la votación a la delantera polaca Ewa Pajor, compañera en el FC Barcelona, y la delantera jamaicana Khadija Shaw, clave en la conquista de la Superliga inglesa del Manchester City.

El líder del Ejecutivo ha trasladado así sus felicitaciones a los premiados en la gala, reivindicando que el fútbol español ha vuelto a "hacer historia". "Muchas felicidades a todos y todas. ¡El fútbol español vuelve a hacer historia!", ha resaltado Sánchez.