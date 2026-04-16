La Sandberg PalmaVela alcanza los 150 inscritos y pone el primer el foco en 'La Larga'

Una embarcación Maxi en la Sandberg PalmaVela. - SANDBERG PALMAVELA

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela alcanzó los 150 barcos inscritos, como la primera gran cita del calendario mediterráneo, con el foco en 'La Larga', la prueba 'offshore' que dará comienzo el próximo sábado 25 de abril.

Organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), la regata reunirá, según un comunicado, a más de 1.400 regatistas en sus instalaciones, llenando de actividad sus pantalanes entre el 23 de abril y el 3 de mayo, con nueve días de competición en el mar.

"Alcanzar los 150 inscritos confirma que la Sandberg PalmaVela sigue creciendo y reforzando su posición como una de las grandes citas del Mediterráneo. Para el RCNP es una gran satisfacción ver cómo Palma vuelve a situarse, una vez más, en el centro de la vela internacional", explicó Manuel Fraga, director del RCNP.

'La Larga' será, una vez más, el gran prólogo de la regata, con una flota de 50 equipos que recorrerán el archipiélago balear en un desafío 'offshore' que combina estrategia, resistencia y navegación de altura. "'La Larga' representa muy bien el espíritu de la Sandberg PalmaVela: es exigente, diversa y con un gran atractivo deportivo. Contar con 50 equipos en esta prueba inaugural demuestra la fortaleza del formato y el interés que despierta navegar en el entorno balear", añadió Fraga.

Además, en esta edición se incorporará la clase Mini 6.50, que competirá en solitario con ocho equipos inscritos. En el otro extremo, la clase IRC contará con la participación de dos imponentes Maxi, embarcaciones de gran eslora que superan los 25 tripulantes. Completando este diverso plantel, la clase ORC estará presente tanto en su modalidad A2 (tripulación reducida) como en tripulación completa.

Tras la disputa de 'La Larga', la Sandberg PalmaVela continuará con la regata multiclase en la bahía de Palma, con un centenar de equipos participantes y con la presencia de hasta 13 unidades de la clase TP52, que disputarán en Palma su primera regata del año antes de iniciar el calendario del circuito internacional de las 52 Super Series.