Saucony renueva sus zapatillas ProGrid Guide 7 con dos nuevas combinaciones de colores para este verano. - SAUCONY

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca global de running de alto rendimiento y 'lifestyle' Saucony ha anunciado la renovación de su silueta ProGrid Guide 7 con el lanzamiento de dos nuevas propuestas de color orientadas a la temporada de verano.

La firma ha introducido estos diseños con el objetivo de trasladar el legado del running clásico a un icono del estilo de vida contemporáneo.

La compañía ha detallado que las nuevas combinaciones cromáticas reciben los nombres de Silver/Maroon y White/Drupe, aportando un aire fresco al diseño sin alterar su identidad.

Asimismo, ha confirmado que este modelo actualizado ya se encuentra disponible a través de su página web oficial. Este lanzamiento se ha acompañado de una campaña desarrollada bajo la filosofía 'Run As One', la cual ha puesto el foco en la realidad de los corredores durante sus jornadas de descanso.

A través de escenas cotidianas, la marca ha buscado reivindicar el reposo como una parte esencial del entrenamiento y celebrar el sentido de comunidad que une a los deportistas tanto dentro como fuera del asfalto.

El modelo ProGrid Guide 7, que nació originalmente como una zapatilla de alto rendimiento para el atletismo, ha evolucionado hasta convertirse en un referente de la moda diaria inspirada en la herencia deportiva de la firma. Su diseño actual fusiona la esencia técnica del modelo original con líneas contemporáneas adaptadas al movimiento diario.

En el apartado técnico, la zapatilla incorpora capas superpuestas de goma orientadas a mejorar la estabilidad y la durabilidad, junto con la tecnología Grid, diseñada para absorber y distribuir el impacto de cada zancada. Además, la estructura cuenta con un 'upper' de malla abierta que favorece la transpirabilidad y el confort durante toda la jornada.