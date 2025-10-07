La selección española afronta desde este miércoles el Europeo de Remo de Mar y de Beach Sprint

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de remo afronta desde este miércoles en la localidad turca de Manavgat los Campeonatos de Europa de Remo de Mar y Beach Sprint, disciplina de velocidad esta última que se estrenará en el programa olímpico en los Juegos de Los Angeles de 2028.

España acude a esta cita con un total de 33 tripulaciones, repartidas entre el equipo nacional y la prueba de fondo reservada a clubes, para brillar en un evento que dará comienzo con las pruebas de larga distancia, programadas de miércoles a viernes y en las que la selección española, ha inscrito seis botes.

La Federación Española de Remo (FER) participa en las tres modalidades posibles por países con doble presencia en cada una de ellas con los solos masculinos del catalán Marc Franquet (Real Club Maritim de Barcelona) y el malagueño Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo); los solos femeninos de la alicantina Lola García (Clot de L'Illot El Campello) y la gallega Carlota González (Club Remo do Miño), y los dobles mixtos de los alicantinos Lola García (Clot de L'Illot El Campello) e Iván Reinosa (Real Club Náutico de Torrevieja) y los andaluces Salvador Díaz y Marta de las Heras (Real Club Mediterráneo).

De forma paralela, se disputará de miércoles a viernes el Campeonato de Europa de Remo de Mar por clubes, en este caso con siete categorías y la presencia de 21 botes españoles en seis de estas modalidades.

Concluidas las pruebas continentales de fondo, las dos últimas jornadas del Campeonato de Europa, que se reserva el lunes 13 en el caso de que las condiciones meteorológicas no acompañen, estarán dirigidas a la modalidad beach sprint, exclusiva por equipos nacionales y en la que los remeros afrontan 500 metros de recorrido en el agua (250 de ida y 250 de vuelta) partiendo a la carrera desde la orilla y regresando posteriormente a pie al punto de salida.

De la misma forma que en la competición de resistencia, la selección española de remo se presenta con seis botes con el objetivo de mejorar los dos oros y la plata conquistados en la pasada edición, celebrada en Polonia.

Los encargados de luchar por las medallas serán los solos absolutos del valenciano Ander Martín (Real Club Náutico Torrevieja) y la malagueña Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo de Málaga), y el doble mixto absoluto del andaluz Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y la alicantina Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello), además de los solos juveniles del alicantino Nacho Ramón-Borja García (Club de Mar Clot de L'illot El Campello) y la gaditana Alejandra García (Club Remo de Mar La Línea), el doble juvenil mixto de los alicantinos Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) y Elia Jordá (Clot de L'Illot El Campello).

El Europeo de beach sprint se iniciará con las mangas de toma de tiempos, cuyos resultados servirán para definir los 16 mejores clasificados. Estos disputarán a continuación las eliminatorias, con enfrentamientos directos, desde los octavos hasta llegar a las finales, reservadas el domingo.