La selección española de flag football ultima en Villanueva de Perales su preparación para el Mundial Femenino

La selección española de flag football femenino disputando un partido - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL AMERICANO

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de flag football afrontará este próximo fin de semana en Villanueva de Perales (Madrid) la recta final de su preparación para el Campeonato del Mundo en categoría absoluta, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf (Alemania).

"El cuerpo técnico realizará las últimas pruebas de selección antes de dar a conocer la convocatoria definitiva para la cita mundialista", informó este jueves la propia Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) a través de un comunicado de prensa.

Bajo la dirección del seleccionador nacional, Daniel Castañón, las sesiones de trabajo se celebrarán en el Campo de Fútbol Municipal Leonardo Gálvez con las 16 jugadoras preseleccionadas. De ahí saldrá la lista definitiva para un Mundial Femenino que otorgará las dos primeras plazas directas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"La posibilidad de participar en unos JJ.OO. representa uno de los mayores retos deportivos de la historia del flag football español y una oportunidad para seguir consolidando el crecimiento internacional de nuestras selecciones nacionales, en un momento decisivo para el desarrollo de esta modalidad sin contacto del fútbol americano", zanjó la FEFA.