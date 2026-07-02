La selección femenina de fútbol americano se queda el bronce europeo tras la retirada de Gran Bretaña

Archivo - Imagen del partido Alemania-España del Europeo Femenino de Fútbol Americano de 2025-2026 - AFVD - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol americano se aseguró la medalla de bronce en el Campeonato de Europa 2025-2026 después de que Gran Bretaña haya comunicado su retirada del encuentro por el tercer puesto, según confirmó este jueves la Federación Española (FEFA).

España debía enfrentarse al combinado británico el próximo 23 de agosto en la localidad oscense Jaca por el tercer puesto del Europeo, pero tras esta renuncia sumará un nuevo metal a su palmarés, tras ser campeonas continentales en 2024.