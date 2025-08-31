La selección masculina defiende su hegemonía actual en el Europeo de Hockey Patines

Los jugadores de la selección española celebran un gol en los World Skate Games - WORLD SKATE GAMES

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre patines tratará de defender su actual hegemonía en el Campeonato de Europa que se disputa desde este lunes al sábado 6 de septiembre en la localidad portuguesa de Paredes y en la que defiende título.

España parte una vez más como favorita al trono continental, un lugar que ha ocupado en las tres últimas ediciones de la cita, batiendo en dos ocasiones a Portugal (2023 y 2018) y en otra a Francia (2021), y que tratará de mantener en el nuevo proyecto que dirige Pere Varias.

El nuevo seleccionador sustituye a Guillem Cabestany en el cargo en busca, en primer lugar, del póquer continental para un equipo que en 2024 hizo doblete al proclamarse también campeón del mundo siete años después de su último título y para ello ha renovado el combinado nacional.

Los porteros Càndid Ballart (Reus Deportiu Brasilia), Blai Roca (Hockey Club Liceo) y Guillem Torrents (OC Barcelos), y los jugadores Pol Manrubia (OC Barcelos), Nil Roca (SL Benfica), César Carballeira (Hockey Club Liceo), Martí Casas (Reus Deportiu Brasilia), Roc Pujadas (Sporting CP), Sergi Aragonès, Eloi Cervera y Sergi Llorca (Barça)componen esta lista.

Varias tendrá la notable baja de Pau Bargalló, uno de los mejores jugadores del mundo y se lesionó de gravedad la rodilla el pasado mes d junio en un partido con el Benfica SL, mientras que de los World Skate Games repiten Ballart, Carballeira, Nil Roca, Casas y Aragonés.

España está encuadrada en el duro Grupo A donde están Francia, su rival este lunes en el debut, Italia, a la que se medirá el martes, y la anfitriona Portugal, el miércoles, mientras que en el B están Suiza, Alemania, Andorra y Austria. El jueves serán los cuartos de final, el viernes las semifinales y el sábado la final.