La selección masculina supera invicta la fase de grupos del Mundial por Equipos de tenis de mesa

Archivo - Alvaro Robles durante un partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina completó con pleno de victorias la fase de grupos del Campeonato del Mundo por Equipos de tenis de mesa que se está disputando en Londres tras imponerse este jueves por 3-1 a Chequia, triunfo que añadió a los logrados ante Eslovenia (3-1) y Baréin (3-0) para meterse en la siguiente ronda.

Según informó la RFETM en nota de prensa, Juan Pérez abrió el enfrentamiento con una victoria por 3-1 ante Radim Moravek, otorgando el primer punto al conjunto español, y Álvaro Robles amplió la ventaja con un contundente 3-0 frente a Pavel Sirucek. En el tercer partido, Stepan Brhel recortó distancias para el conjunto checo tras superar por 3-1 a Daniel Berzosa, pero Robles acabó con la emoción con un claro 3-0 ante Moravek.

De este modo, el equipo masculino avanza en este Mundial de forma invicta, mientras que el femenino afrontará mañana viernes ante Corea del Norte su tercer y último encuentro de la fase de grupos, tras haber debutado con victoria por incomparecencia ante la República Democrática del Congo (3-0) y caer frente a Polonia (3-1), en un duelo que será clave para pasar de ronda.