España suma una victoria y una derrota en la segunda jornada del Mundial por equipos de tenis de mesa

La selección española masculina de tenis de mesa celebra un triunfo en el Campeonato del Mundo. - RFETM

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de tenis de mesa venció (3-0) este miércoles a Baréin para pelear por la primera posición de cara a la siguiente fase del Campeonato del Mundo por equipos que se está disputando en Londres, mientras que la selección femenina perdió (3-1) ante Polonia y no podrá fallar en la última jornada.

Juan Pérez abrió el encuentro con una victoria por 3-1 frente a Mohamed Saleh, adelantando a un equipo masculino que venía de ganar el martes a Eslovenia en la primera jornada dentro del Grupo 5. A continuación, Daniel Berzosa amplió la ventaja con un 3-1 ante Rashed Rashed. El tercer punto definitivo lo sumó Diego Lillo, que cerró el enfrentamiento con un 3-0 frente a Husain Murtadha.

Por su parte, la selección española femenina sufrió su primera derrota en el Grupo 9. Natalia Bajor superó por 3-0 a Sofía Xuan Zhang y María Xiao igualó con un sólido 3-0 ante Zuzanna Wielgos. Sin embargo, Katarzyna Wegrzyn volvió a adelantar a Polonia tras imponerse por 3-2 a María Berzosa y Bajor certificó el triunfo polaco al vencer por 3-2 a María Xiao.