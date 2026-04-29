España suma una victoria y una derrota en la segunda jornada del Mundial por equipos de tenis de mesa

La selección española masculina de tenis de mesa celebra un triunfo en el Campeonato del Mundo.
La selección española masculina de tenis de mesa celebra un triunfo en el Campeonato del Mundo. - RFETM
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 23:41
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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de tenis de mesa venció (3-0) este miércoles a Baréin para pelear por la primera posición de cara a la siguiente fase del Campeonato del Mundo por equipos que se está disputando en Londres, mientras que la selección femenina perdió (3-1) ante Polonia y no podrá fallar en la última jornada.

Juan Pérez abrió el encuentro con una victoria por 3-1 frente a Mohamed Saleh, adelantando a un equipo masculino que venía de ganar el martes a Eslovenia en la primera jornada dentro del Grupo 5. A continuación, Daniel Berzosa amplió la ventaja con un 3-1 ante Rashed Rashed. El tercer punto definitivo lo sumó Diego Lillo, que cerró el enfrentamiento con un 3-0 frente a Husain Murtadha.

Por su parte, la selección española femenina sufrió su primera derrota en el Grupo 9. Natalia Bajor superó por 3-0 a Sofía Xuan Zhang y María Xiao igualó con un sólido 3-0 ante Zuzanna Wielgos. Sin embargo, Katarzyna Wegrzyn volvió a adelantar a Polonia tras imponerse por 3-2 a María Berzosa y Bajor certificó el triunfo polaco al vencer por 3-2 a María Xiao.

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