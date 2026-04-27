Las selecciones españolas arrancan este martes su andadura en el Mundial de Tenis de Mesa por Equipos

Foto de familia de la selección femenina de tenis de mesa antes del Mundial por Equipos - RFETM

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas de tenis de mesa debutan este martes en el Campeonato del Mundo por Equipos, que se celebra del 28 de abril al 10 de mayo en Londres, y donde ambas tratarán de llegar lo más lejos posible.

La competición reúne a 64 selecciones por género, distribuidas en 16 grupos de cuatro equipos en una primera fase de liga a una vuelta. Las primeras clasificadas de cada grupo y los mejores segundos accederán al cuadro final, mientras que el resto de segundos disputarán una ronda preliminar.

La selección femenina, encuadrada en el Grupo 9, abrirá su participación este martes frente a la República Democrática del Congo, el miércoles se medirá a Polonia y cerrará la fase de grupos el viernes ante Corea del Norte.

Por su parte, la selección masculina, integrada en el Grupo 5, debutará también el martes frente a Eslovenia y jugará su segundo duelo también el miércoles contra Baréin, para finalizar la fase de grupos el jueves frente a Chequia.