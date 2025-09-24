Las selecciones españolas aspiran a las medallas en el Europeo de Flag Football

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selecciones españolas intentarán brillar en el Campeonato de Europa de Flag Football, deporte que se estrenará en el programa olímpico de Los Angeles 2028, y tratarán de pelear por las medallas, con la femenina como actual subcampeona, y los billetes para el próximo Mundial.

El torneo se celebrará en el Parc Interdépartemental des Sports de Choisy, en el Val-de-Marne, a las afueras de París, y se darán cita 24 combinados en categoría masculina, repartidos en cuatro grupos de seis equipos, y 19 en la femenina, con tres grupos de cinco y uno de cuatro. Las dos mejores selecciones de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final.

España presenta a sus dos equipos con el deseo de pelear por el podio, pero con el objetivo prioritario de lograr el billete para los Mundiales que se celebrará en agosto de 2026 en la localidad alemana de Düsseldorf, lo que conseguirán los seis mejores equipos masculinos y los cinco mejores femeninos.

La selección femenina llega a esta cita como actual subcampeona de Europa, un estatus que tratará de defender o mejorar para repetir su título de 2019. De hecho, es asidua al podio desde 2017, cuando logró el bronce, y su sexto puesto en el último Campeonato del Mundo la sitúa entre las rivales a batir.

Para afrontar la cita de París, el seleccionador nacional Daniel Castañón contará con Atxa Nerea Delgado (Royal Oaks Knights), Cristina Gómez, Laura Hernández, Elvira Núñez, Olga Sotillo y María del Mar Hernández (Las Rozas Black Demons), Laia Girona, Sabrina Marques y Mónica Rafecas (Barberà Rookies), Mar Martín (Barcelona Pagesos), Victoria Sánchez (Alicante Sharks) y Violeta Alexandra Wiksten (Ibi Butterflies).

De este bloque, destacan jugadoras ya con experiencia como Olga Sotillo, Violeta Wiksten, Cristina Gómez o la 'quarterback' Mónica Rafecas y la incorporación de jóvenes talentos como Laura Hernández y Atxa Delgado, campeonas de Europa Sub-17 el año pasado.

En la primera fase, la selección femenina ha quedado encuadrada en el Grupo C donde se enfrentará a la anfitriona Francia, Suecia, Polonia y Noruega. El combinado polaco, el noruego y el sueco serán sus rivales el jueves, mientras que el viernes se medirá al francés.

Por su parte, el equipo masculino, dirigido por Chus Batista, quiere pelear por unas medallas que se le resistieron en la anterior edición y se cruzará en la fase de grupos con Austria, Gran Bretaña, Georgia, Países Bajos y Croacia. También debutará este jueves con partidos ante croatas, británicos y austriacos, cerrando el viernes ante neerlandeses y georgianos.

El combinado nacional estará formado por Alejandro Silvestre, Daniel Díaz, Jesús Clemente y Roque Alarcón (Valencia Firebats), Iván López Sastre (Royal Oaks Knights), Andy Vera (Osos Rivas), Marc Minyana (Barcelona Pagesos), Alejandro García (Atlantic Devils), y Álvaro Juan Cansinos, Matías Castagno, Pablo de Diego y Jorge García Vargas (Las Rozas Black Demons).