La Semana Europea del Deporte 2026 se refuerza con la adhesión de 14 universidades españolas

Foto de familia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodriguez Uribes, junto a los embajadores de la Semana Europea del Deporte y de 'Good From Europe' - KALA_MADRIZ

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) presentó este miércoles el programa de actividades de la Semana Europea del Deporte 2026, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre, con el objetivo de "combatir la obesidad y el sedentarismo" y representar "el espíritu activo" de la UE, además de promover los valores del deporte como la "solidaridad, inclusión y trabajo en equipo", con especial énfasis en el ámbito académico como demuestra la adhesión de más de una decena de universidades.

La 11ª edición de la Semana Europea del Deporte albergará múltiples actividades en diversas ciudades europeas, desde este miércoles hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de combatir la obesidad y sedentarismo a través de la actividad física y una buena conducta alimentaria. Torrejón de Ardoz será la sede central donde se celebrará este sábado BeActive Night en el Parque Europa, además de un extenso programa de actividades, exhibiciones y stands informativos.

Una de las principales novedades de esta edición, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre de manera simultánea en todos los países de la Unión Europea, será la firma de adhesión de 14 universidades españolas a la Semana Europea del Deporte, con el objetivo de reforzar la promoción de la actividad física en el ámbito universitario.

Así, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Islas Baleares, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad CEU-San Pablo, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Murcia, la Universidad del País Vasco, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Valencia, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Navarra formalizaron este miércoles su adhesión.

Además, para esta edición se han sumado deportistas como la esquiadora Audrey Pascual, los esquiadores de montaña Oriol Cardona y Ana Alonso -todos ellos medallistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026- y las atletas Ana Prieto, Herminia Parra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás. Así como embajadores del programa 'Good From Europe' Sandra Sánchez (campeona olímpica de karate) Adrián del Río (piragüista), Emma Carrasco (nadadora), Adrián Ben y Águeda Marqués (atletas) y 'Cisco' García (tenis en silla).

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que España tradujo el modelo social europeo del deporte en "una idea universal de toda la ciudadanía", que va desde "la base hasta le élite". "Todas las instituciones públicas tenemos la obligación de implementar el deporte de manera integral en todos los espacios y en todos los ámbitos, entre personas de todas las edades; y la Semana Europea del Deporte, que representa el espíritu activo de la Unión Europea, facilita nuestra misión", expresó durante la presentación de la Semana Europea del Deporte en la Sala Samaranch del CSD.

Y es que para el dirigente, el deporte "no sólo es un derecho", sino que también es una vinculación a "la salud física y mental". "Desde el CSD impulsamos la estrategia nacional contra el sedentarismo que integra a todos los espacios, ámbitos y personas. Es un compromiso fuerte y ambicioso que debemos llevar a la práctica", aseveró.

"Es importante lo que decís y hagáis los deportistas porque a nosotros se nos escucha menos. Los jóvenes os escuchan mejor a vosotros, me parece importante que os hayáis sumado a esta iniciativa", admitió sobre la implicación de los deportistas.

NIKOLAOS ISARIS: "EL DEPORTE NOS UNE COMO SOCIEDAD Y EUROPEOS"

También, el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, Nikolaos Isaris, destacó que Europa vuelve a unir fuerzas para "combatir el reto colectivo del sedentarismo y la obesidad". "Moverse más y alimentarse mejor va de la mano. Por eso nació en 2015 la Semana Europea del Deporte de la Comisión Europea para demostrar que el movimiento es para todos sin importar la edad y condición física", aseguró.

Asimismo, destacó el récord que se batió en 2025 con 56.000 actividades en 38 países y más de 15 millones de personas haciendo deporte, y que España "no deja de crecer". "Volvemos a ponernos la camiseta bajo nuestro lema de siempre, 'Be Active', con la idea, no de correr un maratón mañana, sino de incorporar el movimiento a nuestro día a día. El deporte no sólo cuida la salud, sino que nos enseña la inclusión, solidaridad y el trabajo en equipo y nos une como sociedad y europeos", concluyó Isaris.

Además, a través de un vídeo, el exjugador de baloncesto Pau Gasol destacó que esta Semana Europea del Deporte es "una iniciativa clave" para promover un estilo de vida saludable, sobre todo en tiempos de "uso de pantallas y sedentarismo". "Es fundamental que unamos fuerzas para revertir esta tendencia. El deporte en salud es entrar en valores y por eso en iniciativas como esta nos recuerda que cada acción cuenta", remarcó.

Por su parte, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, subrayó que los municipios son "la pata más cercana" en los inicios del deporte para los niños. "Es necesario que entre todos sigamos activos con estas iniciativas, y eso es lo que debemos inculcar a los jóvenes con deportistas referentes y otros anteriores que también siguen siendo grandes referentes", valoró.

Finalmente, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), Gema Medina, recalcó que es "importante reconocer la obesidad como una enfermedad compleja, crónica y multifactorial", sobre todo en la población joven que mandan "el futuro". "La obesidad en países desarrollados está llegando a niveles de estabilización, y también aumenta en la población de 18 a 34 años con un 2 por ciento en los hombres y 3 en mujeres, y los problemas cardiovasculares un 10%", detalló.