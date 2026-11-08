Los servicios de emergencia españoles, homenajeados antes del Falcons-Bengals de la NFL en el Bernabéu

Vehículo de la UME en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia españoles recibieron este domingo un emotivo homenaje en los minutos previos al inicio del encuentro entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals de la NFL, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Unos 20 minutos antes del 'kickoff', los gradas de un Santiago Bernabéu prácticamente lleno rompieron a aplaudir a "11 héroes" en representación de los servicios de emergencias que trabajaron en los incendios forestales de este verano y los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Así, las entidades reconocidas fueron el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, los pilotos de los helicópteros del Cuerpo de Bomberos regional, el Cuerpo de Agentes Forestales, el Centro de Recepción de Llamadas de Emergencia Madrid 112,, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, el SUMMA112, la Policía Municipal de Madrid, Cruz Roja Española, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Hidroavión Canadair.

Además, antes del himno español, ya con las grandes banderas de España y Estados Unidos extendidas en el terreno de juego, se guardó un respetado minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre.

Finalmente, justo antes del inicio del partido entre Falcons y Bengals, se reconoció los éxitos del fútbol español a nivel de selecciones, ya que España es campeona del mundo masculina y femenina a nivel absoluto, campeona del mundo Sub-20 femenina y campeona europea Sub-19 masculina y femenina.

El año pasado, en el primer Madrid Game, fue homenajeada la UME antes del Miami Dolphins-Washington Commanders que se disputó también en el Santiago Bernabéu. A través de un vídeo y de la megafonía, la unidad española recibió el reconocimiento por su trabajo en el país, principalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, la dana que azotó parte de la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024 y los incendios que asolaron gran parte de España ese verano.