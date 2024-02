Shelley-Ann Fraser-Pryce se retirará tras París 2024 para centrarse en su familia

BERLÍN, 9 Feb. (dpa/EP) -

La velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, ganadora de ocho medallas olímpicas, entre ellas tres de oro, tiene previsto retirarse después de los Juegos Olímpicos de París 2024 para así poder dedicar más tiempo a su familia.

"No hay día en que me levante para ir a entrenar y me diga: 'Ya he superado esto'. Mi hijo me necesita, mi marido (Jason Pryce) y yo llevamos juntos desde antes de que ganara en 2008 y se ha sacrificado por mí. Somos una pareja, un equipo. Y es gracias a ese apoyo que soy capaz de hacer las cosas que he estado haciendo durante todos estos años. Y creo que ahora les debo hacer algo más", señaló Fraser-Pryce en una entrevista en el número de febrero de la revista 'Essence'.

Fraser-Pryce, de 37 años, ganó su primer oro olímpico en los Juegos de Pekín 2008, convirtiéndose en la primera mujer caribeña en lograrlo en los 100 metros. Cuatro años más tarde, en Londres 2012, fue la tercera mujer de la historia en defender un título olímpico del hectómetro y un tercer metal dorado llegó en Tokyo 2020 en el relevo 4x100 metros, éxitos a los que hay que añadir otras cuatro platas olímpicas y un bronce, además de diez medallas de oro mundiales.

Si es seleccionada por su comité olímpico nacional para los Juegos de París, Fraser-Pryce participará en sus quintos Juegos Olímpicos de verano.

Actualmente, Fraser-Pryce está centrada en su entrenamiento para París, que según ella consiste en "superar los límites" y "demostrar a la gente que te detienes cuando lo decides". "Quiero terminar en mis propios términos", advirtió.