Simeone: "Suárez ha hecho lo que sabe hacer"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha alabado el buen debut de Luis Suárez, autor de un doblete frente al Granada, y ha destacado que la llegada del delantero uruguayo "genera una competencia interna muy buena" en la plantilla rojiblanca.

"Suárez ha hecho lo que sabe hacer, jugar para el equipo. No me quedo con los dos goles, me quedo con la asistencia a Llorente y con los movimientos de desmarque. Nos genera una competencia interna muy buena", destacó Simeone ante la prensa.

El argentino reconoció que la "llegada de un futbolista importante mejora al equipo", pero añadió que "el equipo ya venía trabajando muy bien porque Luis solo lleva aquí tres días". "Pensaremos partido a partido como siempre y el próximo es el Huesca, que hizo un gran partido contra el Valencia", avisó sobre el próximo rival.

Además, también alabo a Diego Costa. "He hablado mil veces de lo que sé que puede dar Diego. En los últimos años no lo pudieron acompañar los goles y este año esperamos que pueda seguir como hasta ahora. Lo tiene todo para seguir compitiendo de la mejor manera", indicó.

Por último, el 'Cholo' no cerró las puertas a más cambios en la plantilla antes del cierre del mercado. "Hasta que no sea el día 4 a la una de la madrugada no vamos a estar tranquilos porque siempre hay posibilidades de movimientos y opciones para que puedan llegar o salir jugadores. Sabemos claramente lo que necesitamos para terminar de formar bien la plantilla para esta temporada", dijo.