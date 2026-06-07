Simone Biles desvela que estuvo "a punto de morir" por una emergencia médica

Archivo - Simone Biles durante los Premios Laureus World Sports Madrid 2025 en el Palacio de Cibeles - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de once medallas olímpicas, ha desvelado que la semana pasada superó una grave emergencia médica y que estuvo "a punto de morir", una experiencia que calificó como "la más aterradora" de su vida.

"Normalmente no comparto este tipo de cosas porque valoro la privacidad. Pero estar a punto de morir no estaba en mi lista de cosas que hacer", escribió la deportista, de 29 años, el sábado por la noche en una historia de Instagram, donde la norteamericana compartió una foto en la que se puede ver su brazo con varias pulseras de hospital.

La campeona olímpica no reveló el problema médico, pero dijo que ocurrió la semana pasada y que fue "la experiencia más aterradora de mi vida". "Estaré en cama descansando esta semana", añadió, asegurando que explicará lo ocurrido "tarde o temprano".

Biles ha ganado siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos. En Tokyo 2020 se alzó con el bronce en la barra de equilibrio a pesar de sus problemas de salud mental. Tras un parón de dos años, regresó en 2023 con dos títulos mundiales y se llevó tres oros olímpicos en París en 2024.