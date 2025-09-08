Skechers lanza Aero Burst, aerodinámica y propulsión para los rodajes de larga distancia de los corredores. - SKECHERS

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Skechers presenta la nueva colección de zapatillas Aero, que ha revolucionado la disciplina con sus diseños de aspecto aerodinámico y la tecnología de propulsión que ofrece a los corredores una ayuda inédita en sus rodajes.

Esta combinación de velocidad, estilo y comodidad se ha plasmado en tres modelos diseñados para satisfacer las distintas necesidades de los corredores de todos los niveles y facilitar que puedan alcanzar nuevas cotas en su práctica deportiva.

Las Skechers Aero Spark, diseñadas para convertirse en la zapatilla equilibrada para el día a día; las Aero Tempo, una zapatilla de alto rendimiento para el día de la carrera, y Aero Burst, para rutinas de carrera de larga distancia.

El modelo Skechers Aero Burst ofrece una fusión de innovaciones para mejorar la comodidad, promover transiciones suaves e impulsar al corredor hacia adelante en cada paso. Este modelo de máxima amortiguación y gran ligereza combina diferentes tecnologías de alto rendimiento, convirtiéndola en la zapatilla para las tiradas largas.

En su entresuela, cuenta con espuma de doble densidad Hyper Burst Ice, la que ayuda a una pisada suave, segura y amortiguada. Por otro lado, una placa en forma de H con infusión de carbono para una mayor propulsión de la pisada y el sistema de soporte Arch Fit actualizado, que redistribuye la presión bajo los pies en un área más amplia para conseguir una comodidad duradera y carreras más agradables.

Su upper de malla transpirable y el diseño de la lengüeta también contribuyen a maximizar la comodidad durante las sesiones de entrenamiento más exigentes.

El modelo cuenta también con tecnología Skechers Hyper Arc, la que promueve una mayor eficiencia en cada pisada y con suela Good Year, que ofrece una gran tracción, estabilidad y gran durabilidad.

El modelo está disponible en tres combinaciones cromáticas para hombre y cuatro más para mujer. Destaca también la gran ligereza del modelo, que tiene un peso de 309 gramos (9 masculino) y de 247 gramos (7 femenino), con una altura de 41-35 milímetros y con un drop de 6 milímetros.