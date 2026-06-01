Skechers presenta en Padel World Summit su nueva colección de calzado para pádel. - SKECHERS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Skechers ha refozado su posicionamiento en el mundo del pádel con su participación en el Padel World Summit, el principal evento internacional del sector celebrado del 26 al 28 de mayo en Barcelona, donde ha presentado su nueva colección de calzado para la práctica de este deporte.

En el foro que reúne a jugadores profesionales, entrenadores, clubes y expertos de la industria, Skechers desveló su nueva colección técnica de calzado de pádel, en la que se combina innovación, tecnología y comodidad adaptados a diferentes estilos de juego y niveles de rendimiento.

La nueva colección de calzado de Skechers está compuesta por los modelos Viper Court Pro 2.0, Viper Court Elite 2.0 y Viper Court Reload. Con esta nueva colección, la marca amplía su presencia en el ámbito deportivo y refuerza su apuesta estratégica por el pádel como una de las categorías clave dentro de su segmento deportivo.

Como parte de su estrategia profesional, Skechers contó en el Padel World Summit con la presencia de Juan Belluati, uno de los jugadores más reconocidos del circuito internacional. Además, tanto él como Mati Díaz inician una colaboración con la marca, fortaleciendo aún más el vínculo de Skechers con la élite del pádel y aportando un alto nivel de credibilidad técnica al desarrollo de sus productos.