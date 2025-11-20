El snowboarder olímpico Ryan Wedding, acusado de ordenar un asesinato

Archivo - El canadiense Ryan James Wedding durante una prueba de snowboard - AAPIMAGE / DPA - Archivo

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 20 Nov. (dpa/EP) -

El canadiense Ryan James Wedding, que compitió en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, ha sido acusado de ordenar el asesinato de un testigo federal, ha informado este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense, después de que el pasado mes de marzo el FBI le incluyera en la lista de los diez fugitivos más buscados.

Según el Departamento de Justicia, diez personas han sido detenidas en relación con la acusación presentada el miércoles, en la que se acusa a Wedding de ordenar el asesinato de un testigo federal que iba a declarar contra él en un caso de drogas en Estados Unidos. El testigo fue asesinado en enero de cinco disparos en la cabeza en Colombia.

El abogado de Wedding, Deepak Balwant Paradkar, también fue detenido por aconsejar presuntamente al exatleta que asesinara a la víctima para evitar su extradición a Estados Unidos. Ambos hombres son canadienses. En el caso de que ambos fuesen declarados culpables, se enfrentarían a una pena máxima de cadena perpetua.

Wedding también se enfrenta a cargos como conspiración para distribuir sustancias controladas y asesinato en relación con una empresa criminal continuada. Las autoridades estadounidenses compararon a Wedding con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán y con el colombiano Pablo Escobar.

"Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas de este mundo", dijo la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi, añadiendo que el exatleta "es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá."

El FBI informó el miércoles de que la recompensa por información que conduzca a la detención y/o condena de Wedding se elevaría hasta los 15 millones de dólares. Los funcionarios estadounidenses han declarado que se cree que Wedding se encuentra en México.