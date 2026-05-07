Soldeu (Andorra) acogerá dos pruebas de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino en marzo de 2027

Archivo - Estación de esquí de Grandvalira en el sector de Soldeu - AUDI FIS SKI WORLD CUP ANDORRA 2026 - Archivo

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí andorrana de Grandvalira acogerá en Soldeu el circuito de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino, con una prueba de gigante y otra de eslalon los días 6 y 7 de marzo de 2027, respectivamente, según el calendario aprobado esta semana por la Federación Internacional de Esquí (FIS) durante sus reuniones de primavera celebradas en Portoroz (Eslovenia).

La pista Avet, ubicada en el sector Soldeu de Grandvalira, será el escenario de ambas pruebas técnicas, con el gigante programado para el sábado 6 de marzo y el eslalon para el domingo 7 del mismo mes del año que viene.

Será la séptima ocasión en la que Andorra reciba una cita de la Copa del Mundo de esquí alpino, después de las ediciones de 2012, 2016, 2019, 2023, 2024 y 2026. Además, la pista Avet albergará por quinta vez pruebas de la máxima competición internacional, tras las celebradas en 2012, las Finales de 2019 y 2023 y las carreras de 2024.

El CEO de la Federación Andorrana de Esquí (FAE), Carles Visa, celebró el regreso de Andorra al calendario internacional. "Aunque inicialmente no estábamos, debíamos esperar a esta reunión de primavera, y ya volvemos a estar dentro. Es un buen objetivo para Carla Mijares, y por qué no para Iria Medina y Claudia García. A nivel deportivo es importante", señaló.

"Como país volvemos a estar en el calendario más importante que existe porque es una buena oportunidad para nuestros corredores para seguir creciendo", añadió Visa.

Por su parte, el CEO del comité organizador de la Copa del Mundo en Soldeu, David Hidalgo, destacó la consolidación de Andorra dentro del circuito internacional. "La consolidación de Soldeu y Andorra como una sede casi permanente de la Copa del Mundo es fruto de muchos años de trabajo y de habernos ganado el respeto de corredores, técnicos, medios de comunicación y público", afirmó.

"En un circuito muy competitivo, hoy estamos entre las sedes más valoradas, gracias al trabajo de equipo y al compromiso de todo un país donde el esquí es el deporte nacional", concluyó.