La Solitaire du Figaro Paprec afronta calma y estrategia rumbo a Vigo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La flota de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que partió el lunes desde la bahía de Morlaix (Francia), vivió una jornada de calma y estrategia este miércoles con los 34 patrones que navegan en solitario hacia el Puerto de Vigo, en medio de un parte de poco viento unas 160 millas al norte de Finisterre.

Con un viento de entre tres y cinco nudos en su aproximación a Galicia, la posibilidad de una llegada en el mar a la altura de Finisterre ha comenzado a sonar. Los regatistas navegan en solitario en la que es la penúltima etapa, 486 millas (900 km), y deben llegar a Vigo a tiempo para reponer fuerzas.

La definitiva etapa de esta 56ª edición será un maratón de 612 millas (1.133 km) subiendo por el Atlántico desde Vigo y hasta Saint-Vaast-la-Houge, en Normandía. En la última clasificación publicada por la organización, lidera Region Normandie de Jules Ducelier, seguido muy de cerca por Faun del Adrien Simon.

Ambos cuentan con experiencia en esta regata, en la que es su segunda participación, mientras que el tercero provisional es el debutante Victor Mathieu, patrón de Elitys.

Vigo vivirá del 18 al 21 de septiembre una fiesta de la vela con motivo de la escala de La Solitaire du Figaro Paprec, que convertirá su puerto en epicentro de la actividad náutica y ciudadana. Durante estos cuatro días, el village de Portocultura y los Jardines del Cable albergarán un completo programa deportivo, cultural y gastronómico abierto al público.

Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, una de las instituciones impulsoras de esta escala en Vigo junto con el Puerto, no ocultó la expectación y ganas de que "la flota llegue" a Vigo. "Será un momento emocionante. Cada barco trae consigo historias de esfuerzo, estrategia y superación. Queremos que Vigo se sienta parte de esta aventura, animando a las tripulaciones y participando en las actividades preparadas", afirmó.