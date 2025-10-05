Sonia Rivero y Ager Solabarrieta, plata y bronce en el Europeo de Tiro Paralímpico

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La malagueña Sonia Rivero y el vizcaíno Ager Solabarrieta (bronce) consiguieron este domingo subir al podio en la modalidad de carabina de pie 10 metros el Campeonato de Europa de Tiro Paralímpico que se está disputando en la localidad Osijek al sumar una plata y un bronce, respectivamente.

Según informó la ONCE en nota de prensa, la andaluza y el vasco, ambos tiradores con discapacidad visual, se clasificaron para la final y estuvieron peleando por el título continental, pero este fue finalmente para la polaca Bárbara Moskal que sumó un total de 218.8 puntos gracias a su regularidad.

Por detrás, guiada por Antonio Jesús Arrabal, Rivero, doble campeona de Europa en 2002 y 2023, repitió el subcampeonato de Europa de hace tres años en Noruega con un total de 214.3 puntos. "Estoy muy contenta y satisfecha porque el trabajo de todo el año se ha visto reflejado. Todavía estoy que no me lo creo así que ahora toca disfrutarla y celebrarla", afirmó la malagueña, vendedora del cupón de la ONCE,

En la tercera posición y con la medalla de bronce se clasificó el vasco Ager Solabarrieta, subcampeón de Europa el añlo pasado y que había sido el mejor en la ronda clasificatoria (582.4 puntos), pero que se vio penalizado por un disparo de 6.0 puntos cuando luchaba por lo más alto del podio junto a su compañera de selección y la tiradora polaca para acabar con 196,9 puntos. "Estoy feliz porque llevamos un año muy duro al no poder entrenar como hubiéramos querido. De momento tenemos dos medallas y todavía nos queda el tendido", apuntó el vizcaíno, que tiene a Maite Badiola, su esposa, como guía.

Para que las personas con discapacidad visual puedan practicar el tiro, se utiliza una carabina de aire comprimido equipada con una mira telescópica especial, que contiene o está conectada a un circuito electrónico, que transforma la luz en sonido. Dependiendo de la intensidad de la luz sobre la diana se emitirá un tono de intensidad mayor o menor, y la mira telescópica recoge el reflejo de la luz desde la diana para que el tirado pueda 'oír la ayuda' sobre la diana en los auriculares que está utilizando.