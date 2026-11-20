Illes Balears Palma Futsal, Copa Intercontinental - MAURICIO M. MOREIRA

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Sporting de Portugal conquistó este viernes la Copa Intercontinental 2026, disputada en la ciudad de Pato Branco (Brasil), gracias a su triunfo por 4-5 en la final ante el Illes Balears Palma Futsal, que por su parte vio truncada su exitosa racha de títulos en esta competición, tras haber ganado de forma consecutiva las tres ediciones anteriores.

En el Arena Cláudio Petrycoski, Alex Merlim abrió el marcador para el Sporting tras correr el reloj poco más de un minuto, con pisada de diestra y punterazo de zurda desde lejos. El 0-2 llegó en el 13' tras una carrera de Erick Mendonça por la banda derecha y pase al interior del área, donde Ivan Chishkala remató con el pie izquierdo a un palmo del suelo.

Dos minutos después, y pese al tiempo muerto pedido por su entrenador, el Palma acusó el ritmo alto de su adversario en el 0-3, una combinación entre Tomas Paçó, asistente, y Diogo Santos, rematador con tiro raso. Para colmo de los baleares, Diogo Santos repitió gol en el 0-4 poco antes del descanso, culminando un jugadón de Paçó con esprint en la banda izquierda.

En el más difícil todavía tras una mala primera parte, el equipo balear murió en la orilla de una épica remontada peleada hasta los últimos segundos. Tras una trabada reanudación, Fabinho recortó con el 1-4, pero poco después Tomas Paçó hizo el quinto de los lusos. Pese al jarro de agua fría, Deivão y, ya con portero jugador en los últimos dos minutos, Ernesto pusieron un 3-5 para soñar.

A 45 segundos del final, Carlos Gómez hizo el 4-5, pero el Sporting resistió el asedio del Palma, con las intervenciones del meta Oleksandr Sukhov salvando a los portugueses. De nuevo el equipo de Lisboa truncó al de Mallorca, que buscaba su cuarto título consecutivo, como también frenó al tres veces campeón en la última final de Champions el pasado mes de mayo.