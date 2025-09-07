La Sub-17 masculina se proclama campeona de Europa de Flag Football y la Sub-15 mixta logra el bronce

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

España brilló en los Campeonatos de Europa Youth de Flag Football, deporte que será olímpico en Los Angeles 2028, y la selección masculina Sub-17 se proclamó campeona y la Sub-15 mixta sumó además la medalla de bronce en el torneo celebrado en la localidad austriaca de Innsbruck.

Según informó este domingo la Federación Española de Fútbol Americano, la Sub-17 masculina firmó un campeonato perfecto, con pleno de victorias y levantando el título en la final ante Israel, a la que batió claramente por 34-14. Pablo Gaitán, en la ofensiva, y Santi Nuñez, en la defensiva, fueron elegidos como los MVP de la competición. En cambio, la Sub-17 femenina, oro en el Europeo de Serbia de 2024, no pudo defender ni su trono ni estar en la lucha por las metales, finalizando en la quinta posición.

Por su parte, la Sub-15 mixta también brilló en Innsbruck, subiendo al podio con la medalla de bronce. España no pudo superar a Eslovaquia en las semifinales (25-6), pero en el partido por el tercer puesto se tomó la revancha con Italia (21-27), con la que había coincidido y perdido en la fase de grupos.

Tras este Europeo Youth de Innsbruck, el flag football español afronta ya su próxima gran cita, el Campeonato de Europa Absoluto, que se disputará en París del 24 al 27 de septiembre y contará con la participación de las selecciones nacionales masculina y femenina.