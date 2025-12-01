Susana Rodríguez presenta UNO Braille: "Convertimos cualquier mesa de juego en un espacio inclusivo"

La paratriatleta Susana Rodríguez presenta el juego UNO Braille. - MATTEL

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La paratriatleta gallega Susana Rodríguez, embajadora de Mattel, empresa dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, presentó este lunes el juego de cartas UNO Braille para convertir "cualquier mesa de juego en un espacio inclusivo".

"Es un día de celebración. Presentamos un juego accesible y formamos el mejor tándem, el de la inclusión y la diversión. Es un honor representar a otras tantas personas que van a poder disfrutar de este juego. El deporte y la vida me han enseñado a disfrutar, y adaptar un juego, algo tan sencillo, es muy importante. Cuando algo se disfruta en equipo, la alegría va más allá", aplaudió Rodríguez en la presentación celebrada en el Museo Tiflológico de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

La dos veces campeona paralímpica recordó que "vivir con discapacidad visual supone grandes retos", ya que "el 80% de la información llega a través de la vista y la mitad del cerebro se dedica a interpretarla". "Cuando eso te falta, obviamente tenemos un hándicap", agregó.

"Y el juego de mesa, muchas veces hay que fijarse en colores, tirar dados, iconografías complejas... Adaptamos los juegos como buenamente podemos, pero a veces el juego pierde parte de su emoción o de su realidad. Hemos hecho todo tipo de inventos", relató.

Y ahora llega UNO Braille. "He convivido muchas veces con UNO, en excursiones, viajes de deporte, reuniones familiares, y jugaba en pareja, pero ahora será más emocionante tener mis cartas en la mano y jugarlas a mi gusto", celebró.

"Con estas iniciativas, podemos comprobar que la accesibilidad no es tan difícil como a veces pensamos. Se trata de tener ganas e intención. El mundo del juego es como el deporte, es una escuela de valores, articulamos articulando experiencias y aprendemos. Iniciativas como esta nos hace la vida mucho más fácil. Con esto convertimos cualquier mesa de juego en un espacio inclusivo", zanjó.

Además, el evento contó con la presencia de Céline Ricaud, directora de Marketing de Mattel Iberia, Portugal e Italia, y Ángel Luis Gómez Blásquez, director ejecutivo de Depromoción Sociocultural, Artística y Deportiva de Fundación ONCE.

Desde Mattel, destacó que dan "un paso hacia la inclusión y la accesibilidad de un juego universal". "No solo es una presentación, celebramos un paso. UNO Braille incorpora el braille en toda la baraja del juego. Siendo un juego tremendamente visual, había una barrera que las personas con discapacidad visual no podían disfrutar. Era muy importante incorporar un nuevo diseño", dijo Ricaud.

"Muchas personas con discapacidad lo han incorporado de manera artesanal, pero este desarrollo ha sido en colaboración con profesionales, con la ONCE. Cada carta incorpora el braille arriba a la izquierda. Es más que un juego, es un compromiso de Mattel, nos hace reflexionar sobre la importancia de desarrollar productos que todo el mundo pueda disfrutar en la vida cotidiana", concluyó.

Además, UNO Braille incorpora también iconos diseñados para que las personas con daltonismo puedan identificar asimismo los colores fácilmente. El mazo estará disponible a partir del 3 de diciembre en ONCE (tiendas físicas y online) y a partir de enero de 2026 en otros distribuidores, con un precio de venta de 11,99 euros.