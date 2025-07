Sylvain Dolla, CEO de Tissot: "Fabricamos relojes que perduran, no una mercancía para dos años y los cambias"

Defiende los patrocinios a largo plazo de Tour, Vuelta y MotoGP para "construir" notoriedad y retorno de la inversión

VOGLANS (FRANCIA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado (CEO) de Tissot, el directivo francés Sylvain Dolla, subrayó que los relojes que la 'maison' suiza fabrica desde 1853 "perduran" en el tiempo, y ve la Inteligencia Artificial (IA) como una "evolución lógica" que aportará avances al sector de la alta relojería, pero que "no emociona" a los responsables de la marca afincada en Le Locle (Suiza).

"Cuando llegué a Tissot en 2020 el objetivo era el cambio, pero había que hacerlo de una forma suave. No debía liderar una revolución porque Tissot es la marca generalista de la relojería suiza capaz de fabricar relojes de bolsillo, de oro, modelos conectados, y para hombre y para mujer. Pero faltaba tener un hilo conductor entre todas las colecciones", recordó Sylvain Dolla en una entrevista a Europa Press.

El tiempo parece haberse detenido en Voglans, localidad alpina de la región de la Saboya francesa entre Chambery y Aix-les-Bains, junto al lago Bourget, en el que se amarran embarcaciones y los sueños de un joven grupo de ciclistas del Decathlon Ag2r La Mondiale, que pretenden emular a sus 'hermanos mayores' en el cercano Tour de Francia.

La charla con el directivo de Tissot desde hace un lustro tiene lugar en un hotel con acento español (Miura) a apenas un cuarto de hora en bus del Centro de Rendimiento del Decathlon Ag2r La Mondiale, un moderno pabellón ubicado en un polígono industrial que saluda al visitante con una colección de maillots de todos los colores: amarillo del Tour, el de topos de mejor escalador, el arcoiris de campeón del mundo y, entre otros, también el rojo de La Vuelta.

Con un PRX de inmaculado blanco en la muñeca, Sylvain Dolla explicó cuáles fueron sus primeras decisiones en Tissot, una marca que tuvo que repensar, respetando su ADN y una filosofía fijada en su lema 'Innovadores por tradición'.

El resultado fue crear ese "hilo conductor" que ambicionaba y la reducción del número de novedades anuales: de 150 a 100. Igualmente, Tissot redujo unos 1.000 puntos de venta, pero aumentó las denominadas 'boutiques' para fortalecer la marca desde el punto de vista visual y de marketing.

Todo ello en un contexto social, político y económico en mutación por las crisis de la COVID-19, las guerras en Ucrania y Gaza y los recientes aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Somos una marca global y las cosas van muy bien en Tissot. Sí, hay un entorno político y económico complicado, pero hemos experimentado un crecimiento muy fuerte porque por debajo de 1.000 francos suizos pocas marcas pueden ofrecer nuestros relojes con el sello 'hecho en Suiza' suizo", destacó.

Acerca de las tasas de Trump, el exCEO de Hamilton explicó que Suiza está negociando con el gobierno estadounidense para rebajar esos aranceles. "No sé cuáles serán mañana. Por ahora, hemos podido seguir creciendo muy fuertemente a pesar de haber tenido que aumentar nuestros precios en un 5%, y los impuestos a la importación han aumentado un 10%. Pero no han tenido ningún impacto y seguimos teniendo un fuerte crecimiento de dos dígitos en junio y julio", indicó.

El CEO de Tissot cree que la clave para seguir en la cumbre del sector es "ser rápido en la innovación y ejecución pensado también en el largo plazo". "Así que, cuando tenemos una idea y vemos una oportunidad debemos ir rápido, sin tomar atajos, manteniendo esta cultura del 'swiss made' con pasión", desglosó.

Con el lanzamiento de los modelos conectados T-Touch Connect Solar y Sport, Tissot ha sido fiel a su filosofía de que la "innovación está en el corazón de la marca" desde sus orígenes en el valle del Jura, un paraíso de montañas verdes a 227 kilómetros de Voglans, donde se ensamblan engranajes que miden el tiempo por hasta cientos de miles de euros.

"La innovación es la regla número uno para Tissot, pero, en ningún caso, debe suponernos restricciones estéticas, no la queremos porque convertiría al reloj en una 'mercancía' con una vida útil corta. Queremos innovaciones que respondan a las necesidades concretas de nuestros clientes finales y nos permitan mantener la tradición relojera", resumió.

"LA IA ES UNA EVOLUCIÓN LÓGICA, NO NOS EMOCIONA"

La asociación de Tissot con el patrocinio deportivo y cronometraje de competiciones de alto nivel como las tres 'grandes' del calendario de la UCI, Giro, Tour y Vuelta, y los Campeonatos del Mundo, el Mundial de MotoGP o la NBA se ha renovado a largo plazo.

La explicación: cuando inviertes en ese patrocinio deportivo si se firma por una, dos o tres temporadas "no sirve de nada". Es la visión de Sylvian Dolla, que consideró que un vínculo se construye "a lo largo de los años" en términos de notoriedad y retorno de la inversión. "No somos solo una asociación de marketing sino que proporcionamos soluciones tecnológicas a nuestros socios. Eso es lo que marca la diferencia, y eso es lo que hace que nos proyectemos a muy largo plazo", recalcó.

Volviendo a los relojes conectados y la reciente funcionalidad 'Live Cycling Activity', lanzada con motivo del Tour, Dolla distingue a la 'maison' suiza de sus posibles rivales en el campo de los smartwatches como Apple.

"Los Tissot son relojes que deben perdurar. La 'maison' al estilo suizo. El T-Touch Connect no es un iPhone o un Apple Watch que conservas 2 años y luego compras la nueva versión. No queremos que la gente tenga que recargar un reloj bonito porque se convertiría en un producto de electrónica de consumo. En Tissot respondemos a las necesidades de los que desean tener un reloj bonito con funciones de bienestar. Pero, primero, tiene que ser un reloj bonito", enfatizó.

Del futuro más próximo, avanzó que un grupo de medio centenar de técnicos trabajan en una evolucion de la 'Live Cycling Activity', que proporciona datos en la aplicación del móvil sobre el recorrido de un ciclista, la evolución de su frecuencia cardíaca, y los de otras actividades como el fitness, correr en una cinta y practicar spinning en casa o el gimnasio.

Por otro lado, lamentó el excesivo 'ruido' que ha provocado la Inteligencia Artificial (IA), que, según él, es "solo una evolución" y actualmente un "fenómeno de moda", pero que existe desde hace muchos años. "Cuando acudo a Google leo el mensaje 'Powered by AI'. Eso es que ha estado ahí durante años, pero es solo una evolución más rápida porque los 'chipsets' son más rápidos y potentes", comentó.

En Tissot se usa la IA, pero con cautela. "No sirve de nada correr y ser los primeros en ello. Así que sí, habrá aplicaciones que nos ayudarán en el control de calidad y podrás crear tu propio reloj. Pero lo que me molesta de la IA es qué fuente y datos hay detrás. Es una evolución tecnológica lógica, que no nos da miedo, pero que no nos emociona", manifestó.

"HEMOS AHORRADO VARIAS TORRE EIFFEL EN PAPEL"

En una empresa en la que se han mejorado los aislamientos térmicos, que emplea agua caliente en los sistemas de calefacción para afrontar el duro invierno suizo y se han instalado placas solares para lograr una mayor eficiencia energética la sostenibilidad es algo inherente.

"Hemos reducido prácticamente a cero el uso de papel. Antes, producíamos decenas de miles de catálogos para minoristas y consumidores. Terminado, casi no lo hacemos. Hemos ahorrado el equivalente a varias Torres Eiffel de papel cada año", comparó.

En este sentido, el directivo francés destacó la relevancia cada vez mayor del comercio electrónico, que representa aproximadamente el 10% de la facturación de la relojera solo en el apartado corporativo. "Pero si sumamos a nuestros clientes en todo el mundo es el doble. No tengo la cifra exacta, pero se estima que hoy uno de cada cinco Tissot se vende en línea", se felicitó justo cuando la noche ganó el pulso al día en su reloj automático de la 'maison'.