El TAS rechaza los recursos de Israel para competir en los Mundiales de Gimnasia Artística

Archivo - El gimnasta israelí Artem Dolgopyat con su medalla de plata en suelo de París 2024 - Oscar Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN 14 Oct. (dpa/EP) -

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó el martes dos recursos de la Federación Israelí de Gimnasia (IGF) para que se adopten medidas provisionales en su intento de competir en los próximos Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística en Indonesia.

La IGF acudió al TAS contra la Federación Internacional (FIG) después de que el gobierno de Indonesia dijera la semana pasada que no expediría visados a los gimnastas israelíes clasificados para los Mundiales de Yakarta que comienzan el domingo.

En el primer recurso, la IGF pretendía que se anulara un comunicado de la FIG en el que afirmaba haber "tomado nota" de la decisión gubernamental, pero el TAS lo rechazó por falta de jurisdicción. El segundo, de la IGF y seis gimnastas clasificados, entre ellos el campeón mundial y olímpico de suelo Artem Dolgopyat, pretendía que el tribunal ordenara a la FIG que garantizara la participación de Israel o, alternativamente, cancelara o trasladara los Mundiales. Aunque se desestimaron las medidas provisionales, el TAS declaró que este recurso seguía en curso.

Israel afirmó que, según los estatutos de la FIG, era necesaria una decisión de su Comité Ejecutivo si no se concedían visados a todos los equipos participantes, recalcando que tal decisión no constituía una denegación de justicia ni una discriminación contra un miembro de la FIG. La federación internacional, por su parte, argumentó que las cuestiones relativas a los visados están totalmente fuera de su competencia.

Indonesia es la nación más poblada del mundo de mayoría musulmana y apoya a los palestinos desde hace mucho tiempo. El ministro de Justicia, Yusril Ihza Mahendra, declaró que el alto el fuego en la guerra de Gaza entre Israel y Hamás no modificará la denegación de visado.