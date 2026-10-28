Technogym Checkup, entre las cien mejores menciones especiales a la innovación de 2026 para la revista 'Time' . - TECHNOGYM

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de evaluación Technogym Checkup, impulsada por inteligencia artificial, ha recibido una Mención Especial en los 'Best Inventions 2026' de la revista 'Time', una distinción anual orientada a reconocer las innovaciones que están dando forma al futuro.

Este reconocimiento ha destacado el papel del dispositivo en el avance de la salud preventiva a través de la personalización basada en datos y modelos de aprendizaje automatizado.

La publicación estadounidense reconoce anualmente innovaciones que transforman el modo en que las personas viven, trabajan e interactúan con su entorno.

En su edición de 2026, la selección ha incluido cien menciones especiales y 300 invenciones, con las que ha puesto el foco en productos, servicios y desarrollos tecnológicos que acreditan un impacto y una creatividad de carácter excepcional.

El dispositivo ha sido diseñado con el propósito de transformar el bienestar y la prevención mediante una evaluación fundamentada en datos y un acompañamiento adaptado a cada usuario. Para ello, el sistema ha integrado evaluaciones físicas de la composición corporal, la flexibilidad, el equilibrio, la capacidad cardiovascular y la fuerza, junto con pruebas cognitivas, algoritmos de inteligencia artificial y el indicador propio 'Wellness Age'.

El objetivo es proporcionar un diagnóstico completo del estado de salud y un plan de entrenamiento específico. La distinción otorgada por la cabecera ha respaldado asimismo la visión 'Healthness' de Technogym, concebida como un modelo preventivo del estilo de vida que recurre al ejercicio, la analítica de datos y la tecnología para favorecer una mayor longevidad y calidad de vida.

Esta perspectiva busca reforzar los hábitos saludables y permitir un seguimiento continuo del rendimiento personal dentro de todo su ecosistema de equipos conectados, aplicaciones y servicios digitales. Este planteamiento ha cobrado relevancia en un escenario internacional en el que los sistemas sanitarios han orientado prioritariamente sus recursos hacia la prevención frente al tratamiento asistencial.

En este entorno, la herramienta ha facilitado a los operadores de los sectores del entrenamiento, la salud, la hostelería y el bienestar corporativo la puesta en marcha de experiencias personalizadas y cuantificables, al tiempo que ha consolidado una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector de la salud combinada con avances digitales.